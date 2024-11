Apple: acquisito Pixelmator, il popolare editor di foto, i dettagli

Apple ha acquisito Pixelmator, celebre sviluppatore di software di editing fotografico noto per app come Pixelmator Pro e Photomator. Il team di Pixelmator ha condiviso la notizia in un post sul blog, esprimendo entusiasmo per questa nuova fase e spiegando come la loro ispirazione sia sempre venuta proprio da Apple.

Hanno sottolineato di aver sviluppato i loro prodotti con la stessa cura per il design, l’usabilità e le prestazioni, caratteri distintivi dell’ecosistema Apple. "È straordinario quello che un piccolo team di Vilnius, in Lituania, è riuscito a realizzare negli anni,” ha scritto il gruppo, entusiasta di poter ora raggiungere un pubblico ancora più ampio e influenzare maggiormente il lavoro creativo degli utenti.

L’annuncio conferma che Pixelmator ha firmato l’accordo per l’acquisizione da parte di Apple, soggetto però all'approvazione delle autorità regolatorie. Al momento, il team ha rassicurato gli utenti che non ci saranno modifiche sostanziali a Pixelmator Pro, Pixelmator per iOS e Photomator. Inoltre, hanno invitato tutti a "restare sintonizzati" per futuri aggiornamenti, lasciando intuire che ci saranno novità interessanti.

Il ringraziamento del team di Pixelmator

Tuttavia, Apple ha una storia di integrazione delle tecnologie acquisite direttamente nelle proprie app: l'azienda, ad esempio, ha eliminato la celebre app meteorologica Dark Sky dopo l'acquisizione nel 2020, integrandone le funzionalità in Apple Weather. È possibile che Apple adotti un approccio simile con Pixelmator, magari incorporandone le funzioni avanzate nell'app Foto o addirittura rilanciando una versione di Aperture, il software di fotoritocco precedentemente ritirato.

Il team di Pixelmator ha poi ringraziato i propri utenti per il supporto ricevuto negli ultimi 17 anni, sottolineando quanto il loro feedback sia stato essenziale per migliorare e far evolvere le app. Con entusiasmo, hanno dichiarato di essere pronti ad affrontare questa nuova fase e a condividere le innovazioni future.

Attualmente non è chiaro per quanto tempo le app di Pixelmator rimarranno disponibili come software indipendenti. L'acquisizione è ancora in attesa dell'approvazione regolamentare, e Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su eventuali piani di integrazione o eliminazione graduale delle app. L'annuncio arriva a poche settimane dal lancio di nuove funzionalità di filtro avanzato per Photomator, un’ulteriore prova dell’impegno continuo di Pixelmator per innovare.