Anthropic: Claude non userà i testi dei brani protetti da copyright

Anthropic ha raggiunto un accordo per risolvere parte di una causa per violazione del copyright intentata da Universal Music Group, Concord Music Group e altre etichette discografiche e sussidiarie. Il creatore di Claude AI è infatti accusato di distribuire testi di canzoni protetti da copyright. L'accordo, approvato dalla giudice distrettuale statunitense Eumi Lee, richiede che Anthropic applichi i sistemi di protezione già esistenti nell'addestramento dei futuri modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, l’azienda deve stabilire una procedura per consentire agli editori musicali di intervenire in caso di sospetta violazione del copyright.

La disputa era iniziata nell'ottobre 2023. Diverse etichette musicali avevano infatti accusato Anthropic di aver presumibilmente addestrato il suo sistema di intelligenza artificiale sui testi di almeno 500 brani protetti. Secondo la denuncia, quando a Claude è stato chiesto il testo di brani come "Halo" di Beyoncé, "Uptown Funk" di Mark Ronson e "Moves like Jagger" dei Maroon 5, il chatbot ha fornito risposte "che contengono tutti o parti significative di quei testi".

Anthropic: Claude non è progettato per violare il copyright

Gli editori musicali hanno riconosciuto che piattaforme come Genius distribuiscono già testi online. Tuttavia, hanno notato che quei siti pagano una quota di licenza per utilizzare le opere protette. Tuttavia, come indicato nella denuncia, Anthropic "ha intenzionalmente rimosso o alterato le informazioni di gestione del copyright" dalle canzoni quando ha addestrato i suoi modelli. In base all'accordo firmato da Anthropic giovedì, la società di intelligenza artificiale afferma che manterrà le protezioni già implementate che mirano a impedire che i suoi modelli di intelligenza artificiale violino contenuti protetti da copyright. L’azienda applicherà inoltre le sue protezioni esistenti a qualsiasi futuro sistema AI che svilupperà. Gli editori musicali e Anthropic lavoreranno insieme in "buona fede" per risolvere qualsiasi caso in cui le protezioni siano ritenute inefficaci. In alternativa, sarà eventuali controversie saranno risolte in tribunale.

In un’intervista al sito Hollywood Reporter, Antrhopic ha rivelato che Claude "non è progettato per essere utilizzato per la violazione del copyright. Abbiamo numerosi processi in atto progettati per prevenire tale violazione. La nostra decisione di stipulare questa clausola è coerente con tali priorità. Continuiamo a guardare avanti per dimostrare che, in linea con la legge sul copyright vigente, l'utilizzo di materiale potenzialmente protetto da copyright nella formazione di modelli di intelligenza artificiale generativa è un uso corretto per eccellenza". Gli editori musicali dietro la denuncia originale hanno richiesto un'ingiunzione preliminare per impedire ad Anthropic di formare modelli futuri sui testi delle loro canzoni protette. La corte statunitense dovrebbe emettere una sentenza nei prossimi mesi.