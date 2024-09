Android 15 QPR1: nuova interfaccia per la registrazione schermo

Google ha introdotto una nuova interfaccia per la registrazione dello schermo e il casting in Android 15 QPR1 Beta 2, apportando significativi miglioramenti all'esperienza utente. La novità principale riguarda l'aggiornamento dell'indicatore visivo durante queste operazioni, che ora appare sotto forma di chip, simile a quello delle chiamate in corso, e si trova sulla sinistra della barra di stato, anziché a destra insieme alle altre icone.

Quando si avvia la registrazione dello schermo, si vede un conto alla rovescia di 3 secondi prima che il chip rosso a forma di pillola si espanda, mostrando un'icona e un cronometro. In precedenza, il tempo di registrazione non era visibile a meno che non si accedesse alla barra delle notifiche. Ora, invece, questo cronometro è direttamente accessibile, offrendo un controllo più intuitivo della registrazione.

Per interrompere la registrazione, basta toccare la pillola e apparirà una finestra di dialogo che, attraverso una piacevole animazione, chiederà all'utente di confermare o annullare l'azione. Questo semplifica notevolmente il processo rispetto alla versione precedente, in cui era necessario aprire prima la barra delle notifiche per interrompere la registrazione e questo poteva rivelare eventuali avvisi o notifiche se il video non veniva tagliato prima della condivisione.

Il processo è stato semplificato

Nonostante queste novità, rimane comunque disponibile la possibilità di fermare la registrazione attraverso la barra delle notifiche o utilizzando il riquadro delle impostazioni rapide, garantendo la continuità delle opzioni tradizionali per gli utenti.

Anche il sistema di cast ha subito un miglioramento simile. In passato, quando si effettuava il casting, comparivano due indicatori: una notifica bianca e un'icona rossa nella barra di stato. Con Android 15 QPR1, il processo è stato semplificato, poiché ora è presente un chip accanto all'orologio che, come per la registrazione dello schermo, include un cronometro.

Questo rende l’interfaccia più pulita e moderna, offrendo un controllo più semplice e immediato sulle operazioni di cast. Grazie a queste modifiche, Google mira a rendere la gestione di funzioni come la registrazione dello schermo e il casting più fluida e intuitiva per gli utenti di Android, migliorando l'efficienza e l'esperienza complessiva.