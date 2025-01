Amodei: "L'intelligenza artificiale supererà l'uomo entro il 2027"

Dario Amodei, CEO e co-fondatore di Anthropic, ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal che i modelli di intelligenza artificiale potrebbero superare le capacità umane in quasi ogni ambito entro i prossimi due o tre anni. Queste previsioni pongono importanti interrogativi sulle implicazioni sociali ed economiche di un’AI avanzata.

Amodei, a capo di una delle aziende leader nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha sottolineato che il progresso di queste tecnologie potrebbe trasformare radicalmente la società e il mondo del lavoro. Secondo lui, il raggiungimento di sistemi di AI estremamente evoluti consentirà anche la creazione di robot più performanti, capaci di svolgere attività che finora erano prerogativa esclusiva degli esseri umani.

Questo scenario, però, porta con sé domande fondamentali su come sarà organizzata l’economia globale in un futuro in cui l’AI potrebbe sostituire il lavoro umano in molte aree. Amodei ha sollevato riflessioni sul significato e sul valore che gli individui attribuiscono alle loro vite, chiedendosi come le persone potranno trovare realizzazione e soddisfazione se il lavoro non sarà più il principale mezzo per guadagnarsi da vivere.

Le parole di Amodei si avvicinano alle preoccupazioni già espresse da Sam Altman

Le sue parole riecheggiano preoccupazioni già espresse da Sam Altman, CEO di OpenAI, e mettono in evidenza l’urgenza di avviare un dibattito su come gestire lo sviluppo e l’integrazione dell’AI nella società. Le implicazioni di questa evoluzione richiedono un approccio etico e responsabile per garantire che i benefici delle tecnologie siano distribuiti equamente e che le eventuali conseguenze negative vengano minimizzate.

Secondo Amodei, il futuro dell’AI non riguarda solo l’efficienza o l’innovazione, ma anche il destino dell’umanità. È quindi fondamentale affrontare ora le sfide che potrebbero derivare da una tecnologia così rivoluzionaria, in modo da costruire un mondo in cui l’AI possa convivere con gli esseri umani in modo equilibrato e positivo.