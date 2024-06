AMD presenta i processori Ryzen 9000: il top sul mercato

AMD ha recentemente presentato la nuova serie di processori desktop Ryzen 9000, basati sull'innovativa architettura Zen 5. Questi processori sono progettati per dominare il mondo del gaming e della creazione di contenuti, promettendo prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica senza precedenti. La serie Ryzen 9000 rappresenta un significativo salto generazionale rispetto alle precedenti versioni.

I miglioramenti apportati sono numerosi e sostanziali: throughput ottimizzato con una pipeline e vettori potenziati per un'elaborazione dei dati ancora più rapida, gestione di istruzioni e dati raddoppiata rispetto alla generazione precedente per un multitasking impeccabile, prestazioni IA notevolmente migliorate, ottimizzando la potenza di calcolo per attività di machine learning e deep learning.

Inoltre, la serie vanta un incremento del 16% nelle prestazioni IPC, migliorando l'efficienza del processore nell'esecuzione delle istruzioni. La banda dati tra cache L2 e L1, e tra L1 e FP, è stata significativamente aumentata, garantendo un trasferimento dati velocissimo.

Ecco i quattro modelli della serie Ryzen 9000

La serie Ryzen 9000 comprende quattro modelli, pensati per soddisfare diverse esigenze:

Ryzen 9 9950X

Ryzen 9 9900X

Ryzen 7 9700X

Ryzen 5 9600X

Il Ryzen 9 9950X, con i suoi 16 core e 32 thread, è ideale per i content creator e gamer più esigenti, offrendo prestazioni di intelligenza artificiale superiori del 20% rispetto al concorrente Intel i9-14900K. Dotato di un doppio della banda PCIe Gen 5.0 rispetto alla generazione precedente, è perfetto per attività impegnative come l'editing video ad alta risoluzione, il gaming ad alte impostazioni e le simulazioni complesse.

Il Ryzen 9 9900X, con 12 core e 24 thread, offre alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni, mentre il Ryzen 7 9700X, con 8 core e 16 thread, rappresenta un ottimo equilibrio tra potenza e prezzo. Infine, il Ryzen 5 9600X, con 6 core e 12 thread, è pensato per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo più accessibile.

La serie 9000 di AMD sarà disponibile a partire da luglio 2024. Anche se i prezzi di lancio non sono ancora stati annunciati, è lecito aspettarsi un costo elevato per i modelli top di gamma. Con la serie Ryzen 9000, AMD alza nuovamente l'asticella delle prestazioni per i processori desktop. L'era della potenza computazionale estrema è finalmente arrivata, portando con sé una nuova generazione di prestazioni e efficienza.