Amazon si prepara a lanciare la prossima generazione di Alexa

Alexa starebbe per ricevere un importante aggiornamento che cambierà per sempre l’assistente di Amazon. Dopo il suo lancio nel 2014, Alexa è diventato un nome familiare ed è ora l'assistente vocale predefinito in molti dispositivi. In passato, si era parlato delle difficoltà che Amazon stava affrontando nell'integrare capacità avanzate di intelligenza artificiale in Alexa. In particolare, l'azienda ha riscontrato problemi nel combinare gli algoritmi di base con i modelli linguistici avanzati e imprevedibili (LLM) necessari per migliorare le funzionalità dell'assistente. Tuttavia, sembra che Amazon abbia risolto questi problemi ed è pronta a presentare una nuova generazione di Alexa molto più intelligente e basata sull’AI.

Il nuovo assistente dovrebbe essere presentato durante un evento speciale il 26 febbraio. Alexa utilizzerà presumibilmente l'intelligenza artificiale generativa per offrire conversazioni più naturali e gestire più richieste contemporaneamente. Quest’ultima è una funzionalità non disponibile nella versione attuale di Alexa, che gestisce una query alla volta.

Amazon: Alexa potrà eseguire operazioni e attività per gli utenti

Con questo aggiornamento, Amazon vuole che Alexa sia più di un semplice assistente vocale che può impostare un timer, riprodurre musica o fornire le previsioni del tempo. Il nuovo assistente basato sull'AI è progettato per ricordare le preferenze dell'utente come il cibo preferito, il genere musicale preferito e altro ancora per offrire migliori consigli su musica e ristoranti. L'intelligenza artificiale Alexa aggiornata sarà in grado di gestire più richieste contemporaneamente in una volta sola. È anche progettata per agire per conto dell’utente ed effettuare prenotazioni di vario tipo senza richiedere istruzioni dettagliate.

La posta in gioco è piuttosto alta per Amazon, poiché ci sono oltre un miliardo di dispositivi Alexa in tutto il mondo. L'azienda spera che tali device trarranno beneficio da questo aggiornamento. Tuttavia, è anche necessario assicurarsi che l'aggiornamento non rompa o blocchi i dispositivi Alexa esistenti. La nuova AI è pianificata per essere inizialmente disponibile gratuitamente per un numero limitato di utenti. Si parla anche di una quota di abbonamento mensile di 5-10 dollari. Infine, Amazon continuerà comunque a offrire la versione attuale, "Classic Alexa", gratuitamente.