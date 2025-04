Amazon rivoluziona la sua app con funzionalità AI e una nuova homepage

Amazon sta ridefinendo il modo di fare shopping online in Italia grazie a una serie di innovazioni tecnologiche e a una nuova interfaccia per la sua app. Questo aggiornamento introduce una homepage personalizzata, arricchita da funzionalità avanzate e da un utilizzo ancora più sofisticato dell'intelligenza artificiale. Attualmente in fase di test per un gruppo selezionato di utenti italiani, questa trasformazione rappresenta un passo importante nell'evoluzione della piattaforma e-commerce.

La rinnovata interfaccia punta a migliorare l'esperienza d'acquisto tramite smartphone, combinando personalizzazione, suggerimenti intelligenti e una navigazione migliorata. Il lancio progressivo della nuova homepage coinvolgerà un numero crescente di utenti italiani nei prossimi mesi.

Una homepage su misura per ogni cliente

La nuova homepage personalizzata si distingue per un'interfaccia che analizza il comportamento degli utenti, proponendo prodotti in linea con i loro interessi. Ad esempio, chi ha recentemente acquistato un copriletto potrebbe trovare suggerimenti per complementi d’arredo coordinati, migliorando così la rilevanza delle proposte. Questo sistema si basa su una combinazione di cronologia di navigazione e acquisti precedenti, offrendo un'esperienza d'acquisto mirata e fluida.

Oltre ai suggerimenti personalizzati, la homepage mette in evidenza prodotti di tendenza, offerte speciali e le ultime novità del mercato. In questo modo, gli utenti possono rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità, senza dover navigare attraverso molteplici sezioni o effettuare ricerche approfondite.

Navigazione fluida con la funzione "Vetrina"

Un elemento distintivo della nuova interfaccia è la sezione "Vetrina", progettata per migliorare la navigazione. Situata nella parte superiore della homepage, questa funzione accoglie gli utenti con consigli personalizzati, ispirazioni stagionali e promozioni. Grazie a uno scorrimento orizzontale, gli utenti possono esplorare collezioni di prodotti organizzate per temi specifici, riducendo la necessità di passaggi tra diverse pagine.

La "Vetrina" non solo semplifica la navigazione, ma consente anche agli utenti di scoprire nuove categorie di prodotti in modo intuitivo e visivamente accattivante. Questa funzione rappresenta un ulteriore passo avanti nell'offrire un'esperienza d'acquisto più immediata e coinvolgente.

Acquisti ricorrenti semplificati

Una delle innovazioni più interessanti introdotte da Amazon è la sezione "Acquista di nuovo", pensata per ottimizzare gli acquisti ricorrenti. Gli utenti possono accedere rapidamente ai prodotti che acquistano con maggiore frequenza, aggiungendoli al carrello con un solo tocco. Questa funzionalità non solo accelera il processo d'acquisto, ma suggerisce anche articoli correlati che potrebbero essere di interesse per il cliente.

Grazie a questa nuova sezione, Amazon mira a semplificare la gestione degli acquisti abituali, risparmiando tempo e offrendo un'esperienza d'acquisto più fluida e intuitiva. Questo approccio è particolarmente utile per prodotti di uso quotidiano, come articoli per la casa o generi alimentari.