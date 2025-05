Amazon risponde alle critiche su Alexa Plus: accesso già a centinaia di migliaia di utenti

Con fermezza, il portavoce di Amazon, Eric Sveum, ha dichiarato che è sbagliato dire che Alexa+ non è disponibile per i clienti. Con queste parole, l'azienda ha risposto alle accuse mosse da Reuters riguardo alla scarsa diffusione del nuovo assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale.

Lanciato in versione preliminare a marzo, Alexa Plus rappresenta un passo avanti significativo per Amazon nel settore degli assistenti vocali. Il servizio integra funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa, offrendo agli utenti un'esperienza più personalizzata e interattiva. Tuttavia, l'accesso iniziale è stato limitato ai possessori di dispositivi Echo Show specifici, con un costo mensile di 19,99 dollari per chi non è abbonato a Prime, mentre per i membri Prime il servizio è gratuito.

I dubbi di Reuters

Reuters ha sollevato dubbi sull'effettiva adozione di Alexa Plus, sostenendo che il numero di utenti attivi sia estremamente ridotto. Inoltre, l'inchiesta evidenzia la difficoltà di trovare recensioni o testimonianze di utilizzo su piattaforme come YouTube, TikTok o nei forum di discussione, alimentando così lo scetticismo sul reale impatto del servizio.

Amazon ha risposto energicamente, affermando che "centinaia di migliaia di clienti hanno accesso ad Alexa+" e che l'azienda sta ampliando costantemente la base di utenti autorizzati, inviando nuovi inviti a coloro che hanno richiesto l'accesso anticipato. A sostegno di queste dichiarazioni, sono stati forniti screenshot delle email di invito distribuite di recente. Inoltre, fonti come Engadget confermano che una nuova campagna di inviti è stata avviata negli ultimi giorni, segnalando un’espansione significativa della base utenti.

Una diffusione non semplice

Il dibattito sulla reale diffusione e utilità di Alexa Plus riflette una sfida più ampia per il settore degli assistenti vocali potenziati dall’intelligenza artificiale: bilanciare le aspettative degli utenti con la capacità di offrire funzionalità avanzate in modo accessibile e intuitivo. Amazon, con il suo Alexa Plus, si trova ora al centro di questa trasformazione tecnologica, determinata a dimostrare il valore della sua proposta innovativa.