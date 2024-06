Amazon rilascia strumenti AI per i venditori anche in Europa

Amazon sta portando la sua intelligenza artificiale generativa per le inserzioni a diversi venditori. Nelle scorse ore ha rivelato che anche i seller di Francia, Germania, Italia, Spagna possono accedere a strumenti AI progettati per migliorare le inserzioni dei prodotti generando descrizioni dei prodotti, titoli e dettagli associati. A dir la verità, tali funzionalità erano state rilasciate qualche settimana fa nel Regno Unito. Tuttavia, l’azienda statunitense ha ora deciso di estenderle ad altri paesi. Con i nuovi tool AI, i venditori Amazon possono anche “arricchire” elenchi di prodotti esistenti aggiungendo automaticamente le informazioni mancanti. Amazon propone questi nuovi strumenti come un modo per consentire ai venditori di elencare i prodotti più rapidamente.

Amazon: come usare gli strumenti AI nelle inserzioni

Per iniziare, l’utente dovrà accedere alla pagina “Elenca i tuoi prodotti”. Qui può inserire alcune parole chiave pertinenti che descrivono il suo prodotto e premere semplicemente il pulsante “Crea” per creare una nuova inserzione. Il venditore può anche generare un'inserzione caricando una foto tramite la scheda Immagine prodotto. A questo punto, la piattaforma genererà il titolo del prodotto, un elenco puntato e una descrizione che possono essere lasciati inalterati o modificati dal venditore. Tuttavia, data la propensione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ad avere allucinazioni, è sempre meglio controllare il tutto prima di pubblicare l’inserzione.

Come ha annunciato l’azienda nel suo forum nel Regno Unito due settimane fa: “I nostri strumenti di intelligenza artificiale generativa apprendono ed evolvono costantemente. Stiamo sviluppando attivamente nuove e potenti funzionalità per rendere le inserzioni generate più efficaci e rendere ancora più semplice la pubblicazione dei prodotti”. Recentemente, Amazon ha lanciato un nuovo strumento che consente ai venditori di generare elenchi di prodotti pubblicando un URL al loro sito web esistente. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quando (o se) Amazon deciderà di estendere questa funzionalità anche in Europa.