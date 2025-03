Amazon modifica Alexa: stop all’elaborazione locale, rischi privacy

Amazon ha annunciato un’importante trasformazione nel funzionamento dei comandi vocali sui dispositivi Echo. A partire dal 28 marzo, alcuni modelli non saranno più in grado di elaborare le richieste vocali direttamente, ma dovranno necessariamente inviarle ai server cloud dell’azienda per il processamento.

Questo cambiamento riguarda specificamente Echo Dot di quarta generazione, Echo Show 10 ed Echo Show 15. Gli utenti che in precedenza avevano selezionato l’opzione di non trasmettere le registrazioni vocali, vedranno questa impostazione modificata automaticamente in un’opzione meno restrittiva: invece di impedire l’invio, Alexa eviterà semplicemente di conservarle. Sebbene questa modifica possa sembrare di poco rilievo, essa segna un’evoluzione significativa nella gestione dei dati da parte del colosso tecnologico.

Dal 28 marzo, tutte le interazioni vocali dovranno necessariamente passare dai server Amazon, senza più possibilità di essere elaborate localmente. Secondo l’azienda, le registrazioni verranno eliminate immediatamente dopo il completamento della richiesta, garantendo che nessun dato venga conservato a lungo termine. Inoltre, tutte le informazioni precedentemente archiviate in locale sui dispositivi saranno eliminate definitivamente durante questa transizione.

Importanti questioni relative alla privacy

Questa trasformazione è direttamente legata al lancio di Alexa+, una versione evoluta dell’assistente vocale che sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale generativa. Per supportare le nuove funzioni avanzate di Alexa+, è indispensabile un’infrastruttura cloud più potente, rendendo quindi necessario il passaggio a un’elaborazione interamente remota.

L’aggiornamento, però, solleva importanti questioni relative alla privacy degli utenti. Fino ad ora, chi possedeva un dispositivo compatibile con l’elaborazione locale poteva contare su una maggiore tutela dei propri dati, evitando che le conversazioni dovessero necessariamente passare dai server Amazon. Con questo cambiamento, invece, ogni richiesta verrà instradata attraverso la rete dell’azienda, rendendo inevitabile un maggiore coinvolgimento dei sistemi cloud.

Gli utenti che desiderano continuare a utilizzare Alexa dovranno quindi accettare che ogni loro interazione vocale venga inviata ai server remoti di Amazon. Questa transizione segna una svolta importante nella politica dell’azienda, ridefinendo il modo in cui vengono gestiti i dati vocali e lasciando ai consumatori la scelta se adattarsi alle nuove condizioni o rinunciare all’uso dell’assistente vocale.