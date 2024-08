Amazfit Smartwatch GTR 2: il compagno sportivo IDEALE con 90 modalità sportive!

Amazfit Smartwatch GTR 2 è molto più di un semplice orologio intelligente: è un vero e proprio alleato per chi desidera mantenersi in forma e monitorare le proprie performance sportive, e oggi ti costa solo 115,81€1!

Questo dispositivo è dotato di una vasta gamma di funzionalità che lo rendono uno dei migliori smartwatch sul mercato per gli appassionati di fitness. Con oltre 90 modalità sportive, cardiofrequenzimetro integrato, GPS, monitoraggio SpO2 e molto altro, il GTR 2 è il compagno perfetto per ogni tipo di attività fisica.

90+ modalità sportive per ogni esigenza

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’Amazfit GTR 2 è la presenza di oltre 90 modalità sportive. Che tu sia un corridore, un nuotatore, un ciclista o un appassionato di yoga, troverai una modalità dedicata per monitorare ogni aspetto della tua performance. Ogni modalità sportiva è ottimizzata per registrare con precisione i dati specifici di quella disciplina, fornendoti statistiche dettagliate come calorie bruciate, distanza percorsa, ritmo e molto altro.

Una delle funzionalità più pratiche del GTR 2 è la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dal polso. Grazie al microfono e all'altoparlante integrati, puoi rispondere alle chiamate senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Inoltre, l’orologio supporta la riproduzione musicale, permettendoti di ascoltare le tue playlist preferite mentre ti alleni, senza bisogno di un dispositivo aggiuntivo.

