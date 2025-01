Amarok 3.2.1: il player di KDE offre un migliore supporto Qt6

Gli sviluppatori del famoso lettore musicale gratuito e open source per Linux, Amarok hanno annunciato l'immediata disponibilità della versione 3.2.1. Tale update segna la prima build di correzione di bug per la serie Amarok 3.2 "Punkadiddle", rilasciata a fine dicembre. La nuova versione risolve diverse piccole incongruenze. Ad esempio, l'aggiornamento affina le capacità di trasferimento file sui dispositivi MTP. Ciò significa che la sincronizzazione delle proprie canzoni preferite su lettori multimediali o smartphone compatibili dovrebbe ora essere più veloce e affidabile. Inoltre, la versione introduce correzioni alla compilazione mirate a varie combinazioni di Qt6 e compilatori. In questo modo, per sviluppatori e curiosi sarà più semplice sperimentare build basate su Qt6.

Amarok 3.2.1: in arrivo supporto Last.fm e gPodder.net su build Qt6

Tra le varie novità, è interessante notare che Amarok 3.2.1 getta anche le basi per abilitare il supporto di Last.fm e gPodder.net sulle build Qt6. Sebbene tale capacità resti tecnicamente possibile, essa dipende dal futuro supporto di Qt6 in liblastfm e libmygpo-qt, componenti che non hanno ancora visto un aggiornamento corrispondente. La release limita anche le query di capacità non necessarie ai dispositivi MTP, contribuendo a ridurre il sovraccarico di prestazioni. Infine, la nuova build assicura che l'applet di contesto di Wikipedia funzioni senza problemi negli ambienti Qt6 e corregge un problema con il pulsante delle impostazioni dei servizi Internet.

Il codice sorgente è già disponibile per coloro che vogliono provare Amarok 3.2.1 immediatamente sui propri dispositivi. Naturalmente, agli utenti Linux che utilizzano la vecchia versione (3.2 e precedenti). di questo player è consigliato aggiornare i loro pacchetti Amarok alla nuova versione. Ciò consentirà loro di godere della migliore esperienza di utilizzo. Coloro che invece preferiscono un'installazione differente, possono invece optare per la versione Flatpak di Flathub. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento all'annuncio di rilascio, pubblicato sul sito ufficiale di KDE.