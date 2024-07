Allarme truffe su Amazon: il gigante del web avverte gli utenti

Amazon ha emesso un avviso ai suoi utenti riguardo alle crescenti truffe online che stanno diventando sempre più frequenti e sofisticate. L'azienda, sempre attenta alla sicurezza dei suoi clienti, offre una serie di consigli su come proteggersi da queste frodi.

Per evitare truffe legate all'iscrizione a Prime, è fondamentale prestare attenzione a email, SMS o chiamate che segnalano addebiti non autorizzati o scadenze imminenti. Non dovreste mai fornire dati personali o finanziari in risposta a queste comunicazioni. È importante verificare sempre l'autenticità di chi vi contatta. Ad esempio, controllate se la società o il dominio che vi propone un investimento è autorizzato dalla Consob.

Amazon consiglia di consultare il Centro Comunicazioni su Amazon.it o tramite l'app ufficiale per gestire il proprio abbonamento Prime, autorizzare pagamenti e modificare i dati di fatturazione. Questo è il luogo dove troverete solo messaggi autentici da parte di Amazon. In caso di dubbi, il Servizio Clienti Amazon è disponibile 24/7 per assistervi e fornire supporto.

Cosa fare se si è vittime di truffe

Se sospettate di essere vittime di una truffa, è cruciale agire rapidamente. Modificate immediatamente la password del vostro account Amazon, e se avete usato le stesse credenziali su altri siti, cambiatele anche lì. Contattate il vostro istituto di credito per chiedere il blocco della carta o del conto compromesso. Inoltre, denunciate la truffa alle autorità competenti per aiutare a prevenire future vittime.

Amazon ricorda ai suoi utenti che non chiederà mai dati personali o finanziari via email, SMS o telefono. Pertanto, è importante non cliccare su link sospetti contenuti in comunicazioni non ufficiali. Gli acquisti devono essere effettuati solo su siti web sicuri e verificati per garantire la massima protezione.

L'impegno di Amazon nel garantire la sicurezza dei suoi clienti è costante, ma è altrettanto importante che gli utenti restino vigili e adottino le precauzioni necessarie per evitare di cadere vittime di truffe. Seguendo questi consigli, gli utenti possono proteggere meglio i propri dati personali e finanziari e godere di un'esperienza di acquisto sicura su Amazon.