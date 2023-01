AirTag: sconto immediato di 10€ su Amazon (-23%)

"Prendi il vizio di perdere le cose". Così Apple presenta AirTag, il nuovo dispositivo progettato per non perdere più le chiavi di casa, il portafoglio e qualsiasi altro oggetto importante. In queste ore su Amazon è in offerta a 29,90 euro, in sconto del 23% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 39 euro.

Se vuoi, alla stessa pagina è disponibile la confezione da 4 AirTag al prezzo di 129 euro, in questo caso però non c'è alcun tipo di sconto disponibile. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, completando l'ordine ora riceverai il prodotto a casa tua già domani.

Apple AirTag in sconto del 23% su Amazon

L'impiego di AirTag è semplicissimo. Una volta che arriverà a casa, aggancialo al portachiavi o al portafoglio, oppure allo zaino o alla borsa. Subito dopo, come per magia le chiavi, il portafoglio o lo zaino compariranno nell'applicazione Dov'è, quella che sei solito usare per localizzare i tuoi device Apple e conoscere la posizione di amici e familiari.

AirTag integra un comodo altoparlante che puoi far suonare tramite la sezione Oggetti dell'app Dov'è oppure chiedendo a Siri attraverso un semplice comando vocale di trovare l'oggetto perduto. Un'idea tanto semplice quanto efficace, a un prezzo davvero a fuoco. Non è infatti così semplice trovare altri articoli Apple originali che costino meno di 30 euro. A meno che non ci si rechi in posti strani, ma questa è un'altra storia.

Metti in carrello ora il dispositivo AirTag in offerta su Amazon a soli 29,90 euro. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.