AirPods di 3ª generazione: le inimitabili cuffiette wireless a un ottimo prezzo

Se non vuoi fare compromessi e desideri avere le migliori cuffiette wireless in circolazione allora sicuramente devi avere queste di Apple. Ora e solo su Amazon puoi acquistare le mitiche AirPods di 3ª generazione a soli 139 euro, invece che 169 euro.

Si tratta del prezzo migliore finora registrato su Amazon, grazie questo sconto del 18% puoi risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Per un prodotto di questo tipo è davvero un ottimo sconto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 27,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

AirPods di 3ª generazione: le migliori senza discussioni

Sul fatto che le AirPods di 3ª generazione siano le migliori cuffiette wireless in commercio non credo che ci siano dubbi ed ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo. Godono del chip H1 in grado di offrire una connessione velocissima e senza la minima latenza. Perfette quindi anche per guardare film e serie TV.

Godono di due microfoni beamforming che captano sono la tua voce eliminando i disturbi ambientali per chiamate eccezionali. Godono di un suono potente e preciso che ti permette di percepire ogni strumento musicale nelle canzoni. E l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un coinvolgimento maggiore. Sono comodissime e hanno un'autonomia fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica. E poi sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4.

Non fare rinunce o compromessi, goditi il meglio senza spendere troppo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello le AirPods di 3ª generazione a soli 139 euro, invece che 169 euro. Se concludi l'ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

