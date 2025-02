Aider: pair programming con l'intelligenza artificiale

Aider è uno strumento per il pair programming basato sull'intelligenza artificiale. È stato infatti concepito per operare direttamente nel terminale degli sviluppatori. Integrandosi con modelli generativi avanzati come Claude 3.5 "Sonnet", DeepSeek R1, OpenAI o1, o3-mini e GPT-4o, consente di avviare nuovi progetti o di collaborare su delle codebase esistenti offrendo un supporto incentrato sulla AI.

Cosa può fare Aider

Una delle caratteristiche più interessanti di Aider è la capacità di modificare file sulla base di richieste specifiche. Gli utenti possono chiedere l'inclusione di nuove funzionalità o test, descrivere bug, incollare messaggi di errore, richiedere refactoring del codice o aggiornamenti della documentazione.

Aider elaborerà queste richieste e apporterà i cambiamenti necessari ai file indicati. Ogni modifica viene registrata automaticamente con un commit nel sistema di controllo versione Git. In questo modo si ha sempre a disposizione una cronologia completa e organizzata degli interventi effettuati su un progetto.

Viene offerta inoltre la compatibilità con numerosi linguaggi di programmazione e sviluppo tra cui Python, JavaScript, TypeScript, PHP, HTML e CSS. È in grado di gestire modifiche su più file contemporaneamente, facilita quindi richieste complesse che coinvolgono diverse parti della codebase.

Grazie ad una mappa dell'intero repository Git, può operare anche in progetti di grandi dimensioni e offre una panoramica completa del codice. Gli sviluppatori possono continuare a utilizzare il proprio editor o IDE preferito durante una collaborazione.

Installazione in un ambiente basato su Python

Per iniziare a lavorare con Aider è necessario disporre di Python versione 3.8-3.13 o versione successiva. L'installazione è semplice, dopo aver eseguito il comando:

python -m pip install aider-install

si procede con

aider-install

Successivamente, navigando nella directory del proprio progetto è possibile connettersi al modello generativo scelto utilizzando il comando appropriato in cui specificare la API key corretta, ad esempio:

aider --model gpt-4o --api-key openai=api_key

Per migliorare ulteriormente l'esperienza utente, Aider supporta comandi in-chat che iniziano con "/". Ad esempio, /add nomefile aggiunge file specifici alla sessione di chat, mentre /drop nomefile li rimuove. /undo permette invece di annullare l'ultimo commit effettuato da Aider e /diff mostra le differenze tra le versioni dei file.