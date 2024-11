AI Shell: Microsoft rilascia ufficialmente anteprima pubblica

Microsoft ha annunciato l'anteprima pubblica di AI Shell, uno strumento progettato per potenziare la tua shell con funzionalità di intelligenza artificiale. Con AI Shell, l’azienda di Redmond afferma che gli utenti possono interagire con vari modelli linguistici di grandi dimensioni e agenti AI in modo conversazionale. Come riportato da Microsoft, le caratteristiche principali di questo tool prevedono: un’interfaccia shell a riga di comando (aish), un framework per la creazione di agenti AI e altri provider di assistenza, un modulo PowerShell per una maggiore integrazione con PowerShell e agenti AI integrati per iniziare subito a ricevere assistenza.

AI Shell: le novità di Azure OpenAI Agent o Copilot in Azure

Con questa anteprima di AI Shell, gli utenti possono scegliere tra due agenti inclusi: Azure OpenAI Agent o Copilot in Azure. Per quanto riguarda il primo agente, l’azienda ricorda che: "alimentando l'assistenza generica, Azure OpenAI Agent può usare uno qualsiasi dei modelli AI forniti da Azure Open AI. Ciò per gestire query ampie, interpretazioni del linguaggio naturale o generazione di codice. Puoi collegarlo ai modelli Azure OpenAI distribuiti per più privacy, gestione delle impostazioni del modello o se hai un modello addestrato con i tuoi dati. Inoltre, puoi anche usare i modelli di OpenAI". Per quanto riguarda Copilot in Azure, l’azienda ricorda che "questo agente porta la potenza di Copilot in Azure direttamente alla tua CLI. È specializzato nell'offrire assistenza incentrata sul cloud, fornendo comandi Azure CLI e Azure PowerShell e aiutandoti ad automatizzare le tue attività specifiche di Azure".

Microsoft offre due modalità AI Shell per gli utenti Windows. La prima è una versione eseguibile autonoma, che può essere utilizzata in qualsiasi shell come programma indipendente. La seconda è il modulo AIShell per PowerShell 7, raccomandato da Microsoft. Questa permette di aprire AI Shell in un pannello laterale all'interno di PowerShell 7, consentendo un'integrazione fluida tra i due strumenti. Gli utenti possono installare AI Shell in PowerShell facilmente. Baste infatti eseguire il seguente comando: Invoke-Expression "& { $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-aishell.ps1') }". Infine, è possibile utilizzare AI Shell dopo aver usato il comando type Start-AIShell.