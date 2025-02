AI al tuo servizio per aumentare la produttività sul posto di lavoro

I timori delle prime ore intorno all'AI sembrano lontani. In molti credevano infatti che l'intelligenza artificiale potesse togliere il posto di lavoro a tante persone, in realtà però nella maggior parte dei casi è vero il contrario, cioè è l'AI al servizio stesso del lavoro di milioni di persone in tutto il mondo.

Ne è una chiara dimostrazione Notion AI, il tool integrato nella piattaforma Notion capace di aumentare la produttività sul posto di lavoro in modo significativo. I prezzi partono da 7,50 euro al mese, fermo restando che è sempre possibile provare prima la piattaforma Notion gratuitamente scegliendo il piano Free.

Aumentare la produttività sul posto di lavoro con Notion AI

Per capire come uno strumento come Notion AI contribuisce ad incrementare la produttività al lavoro, il modo migliore è fare degli esempi pratici.

Immaginiamo ad esempio di essere il titolare di un'attività, con l'abitudine di trascrivere brevi note a mano non appena si ha un'idea per cui vale la pena investire del tempo. Ecco, con lo strumento di intelligenza artificiale di Notion queste note possono essere convertite in testo nel giro di pochi istanti per averle così pronte durante una sessione di brainstorming con i propri dipendenti.

Notion AI presenta anche la funzionalità di traduzione. Anche in questo caso può essere di grande utilità per quanti magari hanno bisogno di una mano nel tradurre al volo un e-mail di lavoro o una comunicazione proveniente da un partner aziendale, senza quindi la necessità di inviare il testo a un traduttore o a una persona specifica in azienda a tutto vantaggio di un processo produttivo più efficiente.

Il tool Notion AI può essere aggiunto al servizio Notion, tramite il quale gli utenti hanno a disposizione un workspace per gestire calendari e progetti editoriali, creare nuovi documenti e migliorare l'attività di un team. Notion è utilizzabile gratuitamente con la versione Free, con la possibilità di aggiungere Notion AI pagando 7,5 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.