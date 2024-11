Aggiornamento Quick Share: la nuova barra trasferimento dei file

La funzione Quick Share di Google su Android ha recentemente ricevuto un aggiornamento che introduce un miglioramento significativo nell'esperienza d'uso: una barra di avanzamento con percentuale per i trasferimenti di file.

Questa nuova funzionalità permette agli utenti di monitorare in modo chiaro lo stato di invio o ricezione dei file, migliorando la trasparenza e l’affidabilità, soprattutto quando si tratta di file di grandi dimensioni.

Quick Share, noto per la sua capacità di trasferire rapidamente foto, video e documenti tra dispositivi Android e ChromeOS, funziona anche con computer Windows. Recenti modifiche nel sistema Nearby Connections suggeriscono che presto potrebbe diventare disponibile anche per dispositivi iOS e macOS, ampliando così il bacino di utenti che possono sfruttare questa comoda funzione di condivisione wireless.

Un piccolo aggiornamento che migliora l'usabilità di Quick Share

Prima dell'aggiornamento, chi riceveva un file tramite Quick Share poteva vedere solo un indicatore di avanzamento circolare che non specificava il progresso reale del trasferimento. Ora, grazie alla nuova barra di avanzamento con percentuale, sia la versione di Google che quella di Samsung di Quick Share permettono di visualizzare il progresso in modo dettagliato.

Questa novità risulta particolarmente utile per il trasferimento di file pesanti come video o documenti di grandi dimensioni, mentre potrebbe essere meno evidente per file più leggeri, come immagini o collegamenti. L'indicatore percentuale di avanzamento è già stato notato su una varietà di dispositivi, inclusi diversi telefoni Pixel e il Galaxy S22 Ultra, confermando che l’aggiornamento è ora disponibile su molti modelli Android.

A partire da metà ottobre 2024, diversi utenti hanno segnalato la presenza della nuova funzione, che sembra ora accessibile a una platea più ampia di dispositivi Android. Anche se si tratta di una modifica di piccole dimensioni, questo aggiornamento migliora l'usabilità di Quick Share, consentendo agli utenti di avere un controllo maggiore sul processo di trasferimento dei file. L'indicazione percentuale riduce l'incertezza sul tempo necessario per completare i trasferimenti, offrendo maggiore comodità e affidabilità.