AgenticSeek: assistente AI locale alternativo a Manus

AgenticSeek è un assistente AI open source che ha il vantaggio di funzionare completamente in locale. In questo modo rappresenta un'alternativa gratuita (e rispettosa della privacy) a soluzioni come Manus AI che invece richiedono connessioni al cloud e abbonamenti. Il progetto si rivolge in particolare a chi cerca strumenti di automazione intelligenti ma preferisce mantenere il pieno controllo sui propri dati, sul proprio lavoro e sulle proprie attività.

AgenticSeek: tutte le operazioni in locale

La caratteristica fondamentale di AgenticSeek è l'esecuzione locale di tutte le operazioni. Tutto, dalla navigazione web alla scrittura di codice, avviene direttamente sul dispositivo dell'utilizzatore. Si evita così qualsiasi invio di informazioni a server esterni.

AgenticSeek è in grado di esplorare autonomamente il web cercando informazioni, leggendo contenuti e persino compilando moduli online. Senza bisogno di intervento umano. Offre anche un valido supporto alla programmazione in quanto può scrivere, correggere ed eseguire codice in vari linguaggi tra cui Python, C, Go e Java. Può inoltre affrontare compiti complessi suddividendoli in passaggi intermedi e gestiti da agenti AI specializzati in modo da semplificare la pianificazione e l'esecuzione di attività articolate.

L'assistente supporta poi l'interazione vocale. Il sistema accetta sia input che output vocali e permette di dialogare in modo naturale e immediato con l'AI, senza dover necessariamente digitare dei comandi.

Contesti di applicazione e requisiti minimi

AgenticSeek può analizzare file ZIP contenenti curriculum per individuare i profili migliori, effettuare scraping delle notizie su specifici argomenti e salvare automaticamente titoli e riassunti. Nello stesso modo è in grado di gestire l'organizzazione di viaggi, la creazione di report e altre attività quotidiane, tutto attraverso comandi vocali o testuali.

Recentemente sono state aggiunte nuove funzionalità per facilitare l'installazione tramite Docker Compose, cosa che rende ancora più semplice la gestione dei componenti. Per quanto riguarda invece i requisiti tecnici è preferibile utilizzare AgenticSeek su sistemi con Python 3.10 o superiore, Docker e un browser Chrome aggiornato. I modelli di linguaggio come DeepSeek-R1 possono essere eseguiti in locale tramite strumenti come Ollama o LM Studio. L'uso di una GPU con almeno 12 GB di VRAM è consigliato infine per delle prestazioni ottimali.