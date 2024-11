AGCOM: multa da 2 milioni di euro per 21 influencer e creator

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente colpito duramente 21 content creator, infliggendo sanzioni per un totale di circa 2 milioni di euro. La motivazione di queste multe è la promozione illegale del gioco d'azzardo sui social media, una pratica vietata dalla normativa italiana.

I creator coinvolti hanno utilizzato piattaforme come TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X e Twitch per pubblicizzare attività di gioco e scommesse con vincite in denaro, violando così le leggi che proibiscono ogni forma di pubblicità legata al gioco d'azzardo.

Questa decisione rappresenta una svolta significativa: è la prima volta che l'Agcom decide di sanzionare direttamente i singoli individui responsabili della creazione e diffusione di questi contenuti, invece di colpire solo le piattaforme che ospitano i video. In tal modo, l'autorità ha voluto inviare un segnale forte, mirato a regolamentare più rigidamente il settore e a rendere i creator consapevoli delle loro responsabilità.

L'importo minimo della multa per gli influencer è di 50.000€

Ma cosa rende queste multe così elevate? Ogni sanzione è stata calcolata in base al valore economico della pubblicità diffusa, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'obiettivo è dissuadere i creator dal promuovere giochi d'azzardo e sensibilizzare sull'impatto che questo tipo di contenuti può avere sui consumatori, specialmente sui giovani, che sono particolarmente vulnerabili a questo genere di pubblicità.

Le conseguenze di questa decisione potrebbero essere rilevanti per il futuro del settore. Le piattaforme social dovranno intensificare i controlli sui contenuti pubblicati per evitare la diffusione di messaggi illegali. Al contempo, i creator dovranno prestare maggiore attenzione alle normative vigenti, comprendendo che la violazione delle leggi può portare a pesanti ripercussioni finanziarie e legali.

Infine, questa misura rappresenta un passo importante per la protezione dei consumatori, soprattutto quelli più giovani, contribuendo a contrastare la pubblicità ingannevole e a ridurre i rischi legati alla dipendenza dal gioco d'azzardo. L'azione dell'Agcom lancia un messaggio chiaro: la promozione del gioco d'azzardo sui social media non sarà più tollerata e chi infrange le regole dovrà rispondere delle proprie azioni.