Adobe Acrobat Reader: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Adobe Acrobat Reader DC 2024.004.20220 introduce nuove funzionalità che ampliano le possibilità di gestione dei PDF su vari dispositivi, mantenendo la qualità e l’affidabilità di sempre. Tra le principali novità, spicca l’integrazione con Adobe Document Cloud, che consente di lavorare sui propri documenti ovunque ci si trovi, sia su computer che su dispositivi mobili.

Questo aggiornamento rende accessibile la nuova app mobile gratuita Acrobat DC per Android e iOS, con funzionalità specifiche disponibili anche su Windows Phone. La sincronizzazione su cloud permette di accedere facilmente ai documenti recenti grazie a Mobile Link, mentre la funzione Fill & Sign, disponibile su desktop e tramite app mobile, permette di compilare rapidamente i moduli PDF sfruttando l’autocompletamento intelligente.

Un’altra novità rilevante è l’ottimizzazione per le stampe, che consente di risparmiare inchiostro e toner quando si stampa da PC Windows, rendendo Adobe Acrobat Reader DC una soluzione ancora più economica e sostenibile. Inoltre, lo spazio gratuito di 5GB in Adobe Document Cloud permette di archiviare e consultare i file PDF in qualsiasi momento, con una sincronizzazione fluida tra desktop, web e dispositivi mobili.

Altre opzioni del servizio Premium

Tra le nuove opzioni premium del servizio Adobe PDF Pack, spiccano la possibilità di convertire documenti e immagini in PDF, utilizzare la fotocamera di uno smartphone per digitalizzare documenti cartacei e trasformare i PDF in file modificabili di Word, Excel, PowerPoint o RTF.

È anche possibile combinare più file in un unico PDF (funzione disponibile via web) e gestire le firme elettroniche in modo completo, con la possibilità di inviare, tracciare e confermare la consegna dei documenti, evitando così l’uso di fax o servizi postali.

La versione premium mette inoltre a disposizione 20GB di spazio per l’archiviazione online, ideale per chi gestisce un elevato numero di file e necessita di una soluzione centralizzata. Questo aggiornamento si propone di semplificare l’accesso e la gestione dei documenti digitali, migliorando l’esperienza utente e integrando funzionalità avanzate che rendono Adobe Acrobat Reader DC una piattaforma sempre più completa e versatile.