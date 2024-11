Adobe Acrobat Reader DC: nuove funzionalità con l'ultimo update

Adobe Acrobat Reader DC è il software gratuito di riferimento per chiunque lavori con i file PDF. Questo programma, disponibile per desktop e dispositivi mobili, offre un'esperienza di visualizzazione completa e avanzata, consentendo di aprire, leggere, stampare e annotare PDF in maniera semplice ed efficace. La sua compatibilità con Adobe Document Cloud garantisce la possibilità di accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo, migliorando la mobilità e la produttività degli utenti.

Tra le principali novità di Adobe Acrobat Reader DC, spicca la nuova app mobile per Android e iOS, che consente di lavorare sui PDF ovunque ci si trovi. L'applicazione offre funzionalità migliorate, come la possibilità di completare rapidamente i moduli PDF grazie allo strumento "Riempi e Firma".

Questa funzione utilizza il riempimento automatico intelligente, semplificando notevolmente il processo di compilazione di documenti digitali. Inoltre, per chi stampa spesso documenti PDF, il software permette di risparmiare sui costi di inchiostro e toner, ottimizzando le impostazioni di stampa su PC Windows.

Le principali novità dell'aggiornamento di Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC offre anche 5 GB di spazio di archiviazione gratuito su Adobe Document Cloud, facilitando l'accesso ai file ovunque si trovino. La sincronizzazione tra desktop, web e dispositivi mobili è resa possibile grazie a Mobile Link, che permette di riprendere il lavoro su qualsiasi dispositivo senza interruzioni. Anche le informazioni di riempimento automatico vengono sincronizzate, garantendo una maggiore coerenza e velocità di utilizzo.

Per chi ha esigenze avanzate, il pacchetto Adobe PDF Pack aggiunge funzionalità premium. Con questo servizio, gli utenti possono convertire facilmente documenti e immagini in formato PDF, scansionare documenti cartacei con la fotocamera del proprio smartphone e convertirli in PDF digitali.

Inoltre, è possibile trasformare i file PDF in documenti modificabili di Microsoft Word, Excel o PowerPoint, combinare più file in un unico PDF e utilizzare firme elettroniche per inviare e monitorare documenti in sicurezza. Infine, il servizio offre 20 GB di spazio di archiviazione cloud premium per gestire al meglio i propri file. Adobe Acrobat Reader DC si conferma così un software versatile e potente, ideale per chi cerca soluzioni efficaci per la gestione dei PDF su qualsiasi dispositivo.