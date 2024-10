Adobe Acrobat Reader DC: le novità dell'update 2024.003.20180

Adobe Acrobat Reader DC, nella sua versione più recente 2024.003.20180, continua a essere il software gratuito più popolare per visualizzare, stampare, firmare e annotare documenti PDF. Questa nuova versione introduce alcune interessanti novità e miglioramenti che ne rafforzano l'utilità e l'integrazione con il mondo digitale.

Una delle principali innovazioni è l'integrazione completa con Adobe Document Cloud, che consente agli utenti di gestire i PDF su più dispositivi, sia da desktop che da dispositivi mobili. Grazie a questa funzionalità cloud, è possibile creare, modificare, approvare e firmare i documenti in maniera semplice e veloce.

Le aziende possono inoltre beneficiare di Adobe Document Cloud for Enterprise, un servizio che permette l’integrazione con sistemi aziendali di gestione dei dati, come CRM, HCM, CLM e CMS, per una gestione documentale più efficiente a livello organizzativo.

Altre novità dell'aggiornamento

Acrobat Reader DC offre anche la possibilità di lavorare con i PDF direttamente dall'app mobile per Android e iOS, rendendo il flusso di lavoro molto più fluido e accessibile. Tra le novità spicca il migliorato strumento "Fill & Sign", che permette di completare moduli PDF in modo rapido e intuitivo, eliminando la necessità di stampare e firmare manualmente i documenti.

Inoltre, l’integrazione con Adobe Document Cloud consente di archiviare i file online e di accedervi facilmente da qualsiasi dispositivo, mentre la sincronizzazione delle impostazioni di autocompilazione tra diverse piattaforme rende più semplice e immediato il riempimento di moduli.

Le funzionalità premium offerte con Adobe PDF Pack includono la possibilità di convertire documenti e immagini in PDF, trasformare documenti cartacei in formato digitale tramite la fotocamera del proprio dispositivo, e convertire i PDF in file editabili come Microsoft Word, Excel, PowerPoint o RTF. Gli utenti possono anche combinare più documenti in un unico PDF, inviare e tracciare i documenti firmati elettronicamente, oltre a usufruire di 20 GB di spazio di archiviazione online.