Adobe Acrobat Reader DC 2024: ecco tutte le novità dell'update

Adobe ha rilasciato la nuova versione di Acrobat Reader DC, il software gratuito e affidabile per visualizzare, stampare, firmare e annotare file PDF. Con questa versione aggiornata, Adobe continua a offrire uno strumento potente per gestire i PDF, con alcune novità significative che migliorano l'esperienza utente e la produttività.

Una delle principali innovazioni di Adobe Acrobat Reader DC 2024 è l’introduzione di una nuova app mobile gratuita per Android e iOS, che consente agli utenti di lavorare con i file PDF ovunque si trovino. Grazie a questa app, è possibile visualizzare, modificare e gestire i PDF direttamente dal proprio smartphone o tablet. Inoltre, una selezione di funzionalità è anche disponibile per i dispositivi Windows Phone.

Un'altra novità importante è il miglioramento dello strumento Fill & Sign, che permette di completare i moduli PDF in modo rapido grazie a una funzione di autofill intelligente. Con questa funzione, è possibile compilare facilmente i moduli senza dover inserire manualmente le informazioni più comuni. Per chi desidera utilizzare questa funzionalità anche su dispositivi mobili, è disponibile l’app gratuita Adobe Fill & Sign per iPad e dispositivi Android.

Diversi miglioramenti di questa particolare versione

Questa versione offre un miglioramento significativo per quanto riguarda la stampa. È ora possibile risparmiare inchiostro e toner quando si stampano file da un PC Windows, una funzionalità che aiuta a ridurre i costi e a proteggere l’ambiente.

Un'altra novità utile è l’integrazione con Adobe Document Cloud, che offre 5 GB di spazio di archiviazione gratuito per conservare e accedere ai propri file ovunque ci si trovi. Grazie a questa funzionalità, è possibile sincronizzare i file tra desktop, web e dispositivi mobili, con un accesso rapido agli ultimi documenti recenti grazie alla funzione Mobile Link.

Infine, con la sincronizzazione delle raccolte di autofill tra desktop, web e iPad, gli utenti possono continuare a lavorare sui loro moduli in modo più efficiente, ovunque si trovino. Con questi aggiornamenti, Adobe Acrobat Reader DC 2024 si conferma uno degli strumenti più completi e versatili per la gestione dei PDF.