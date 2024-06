Addio vecchio TV: Samsung TV QLED è compatibile con assistenti vocali al 39% in meno!

Hai ancora quel vecchio televisore a tubo catodico che occupa metà del salotto? O forse il tuo schermo piatto di dieci anni fa inizia a sembrare un po'... piatto? È il momento di fare un salto nel futuro con il Samsung TV QLED Full HD.

Non solo migliorerà la tua esperienza di visione, ma potrebbe anche trasformare la tua vita domestica in un film di fantascienza!

Addio TV obsoleti, benvenuto futuro

Immagina di passare da un vecchio cavallo a un'auto sportiva futuristica. Questo è il tipo di salto che farai con il Samsung TV QLED Full HD. Grazie alla tecnologia Quantum HDR, ogni dettaglio prende vita con colori brillanti e contrasto incredibile. Non ci credi? Accendi Netflix e preparati a vedere il drago di "Game of Thrones" volare fuori dallo schermo. Ti piace guardare documentari sulla natura? Con il 100% Volume Colore di questo televisore, sentirai quasi la brezza della savana e il fruscio delle foglie nella foresta pluviale. Ogni sfumatura e ogni dettaglio ti faranno sentire parte della scena, come se stessi vivendo l'avventura in prima persona.

Il Samsung TV non è solo un televisore, è una centrale di intrattenimento. Grazie a Bixby e Alexa integrati, puoi controllare tutto con la tua voce. Vuoi sapere che tempo farà domani? Basta chiedere al tuo TV. Non trovi il telecomando? Nessun problema, Alexa ti ha coperto. E se sei fan di Google, nessun problema: è compatibile anche con Google Assistant.

Non aspettare che il tuo vecchio televisore faccia un altro scatto di statico. Fai il grande passo e porta a casa il Samsung TV QLED Full HD a soli 274,99€ grazie al 39% in meno.

