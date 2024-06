Addio all'ansia da "like": su X i "Mi piace" diventano privati

Su X, la piattaforma precedentemente conosciuta come Twitter, i "Mi piace" diventeranno privati per impostazione predefinita, eliminando così l'ansia sociale legata ai "like". Questo cambiamento mira a liberare gli utenti dalla pressione di sentirsi giudicati per le loro preferenze online. L'iniziativa, già accessibile per gli abbonati premium, è stata confermata direttamente da Elon Musk. "È fondamentale permettere alle persone di apprezzare i contenuti senza subire attacchi per questo", ha scritto Musk su X.

Concretamente, ciò significa che gli utenti non vedranno più il numero di "Mi piace" sui post degli altri. Tuttavia, sarà ancora possibile visualizzare chi ha apprezzato i propri post, se lo si desidera. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di rendere pubblici i loro "Mi piace" su post specifici.

Haofei Wang, direttore tecnico di X, ha spiegato che questa modifica mira a proteggere l'immagine pubblica degli utenti e a incoraggiare interazioni più autentiche sulla piattaforma.

𝕏 is reportedly rolling out private likes starting today. This means that users' likes on the platform will be hidden by default.

Soon, users will be able to like content without worrying about who might see it. pic.twitter.com/ASynzMQcQb

— DogeDesigner (@cb_doge) June 11, 2024