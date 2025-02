AdCreative.ai: provala gratis e poi in sconto del 40% per un anno

L’AI entra nel mondo della pubblicità con AdCreative.ai, una piattaforma pensata per ottimizzare la creazione di annunci e campagne promozionali in modo rapido ed efficace. Puoi testarne le potenzialità gratuitamente, senza alcun impegno, registrandoti sul sito ufficiale in pochi istanti. Solo dopo aver valutato se risponde alle tue esigenze, potrai decidere di sottoscrivere un abbonamento scegliendo tra le diverse opzioni disponibili. I piani annuali in questo momento sono in sconto del 40%: su questa pagina trovi tutte le soluzioni proposte da AdCreative.ai.

Creatività automatizzata con l’AI: cosa può fare AdCreative.ai

Lanciata nel 2021 e con sede a Parigi, AdCreative.ai è riconosciuta come azienda innovativa dal governo francese. Il team internazionale che la guida continua ad arricchire la piattaforma con nuove funzionalità, tra cui Buyer Personas, Creative Scoring AI e strumenti di conformità pubblicitaria. Il 2024 ha visto l’introduzione di soluzioni avanzate per la gestione delle campagne, compresi servizi fotografici ottimizzati per il settore della moda.

Questa piattaforma utilizza algoritmi avanzati per generare annunci persuasivi, migliorare la qualità visiva dei prodotti destinati agli e-commerce e creare testi e titoli accattivanti per catturare l’attenzione del pubblico. Il sistema analizza i dati delle campagne in tempo reale, fornendo analisi dettagliate sulle performance e suggerimenti mirati per massimizzare il ritorno sugli investimenti. Inoltre, è in grado di monitorare la concorrenza e offrire insight preziosi per posizionarsi al meglio nel mercato.

AdCreative.ai semplifica anche i flussi di lavoro, consentendo di personalizzare template e automatizzare la produzione di contenuti pubblicitari, riducendo il tempo dedicato alla creazione manuale. Il suo obiettivo è chiaro: aiutare professionisti del marketing, agenzie, piccole imprese e gestori di e-commerce a incrementare le vendite e migliorare l’efficacia delle loro campagne, eliminando il lavoro ripetitivo e ottimizzando ogni fase del processo creativo.

Se vuoi provare un nuovo approccio alla pubblicità digitale, accedi al sito ufficiale AdCreative.ai e scopri tutto ciò che questo software può fare per la tua attività.

