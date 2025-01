AdCreative.ai, prova gratis la piattaforma AI per la pubblicità

AdCreative.ai è una piattaforma di intelligenza artificiale che consente alle aziende di realizzare annunci pubblicitari con un alto tasso di conversione e più velocemente. I titolari di un'attività possono ad esempio sfruttare l'innovativo strumento AI per generare banner pubblicitari, servizi fotografici, testi e video.

In questi giorni AdCreative.ai propone una prova gratuita ai nuovi iscritti, durante la quale è possibile ottenere fino a dieci download gratis. L'accesso alla prova è disponibile tramite il box posizionato qui sotto.

I punti di forza di AdCreative.ai

Con AdCreative.ai i titolari di un'attività possono generare inserzioni pubblicitarie orientate alla conversione e interamente personalizzabili nel giro di pochi secondi, sfruttando per l'appunto l'intelligenza artificiale. L'utilizzo della piattaforma permette di ottenere tassi di conversione fino a 14 volte superiori, indipendentemente dai canali scelti: social, motori di ricerca e/o video.

Un altro punto di forza è la velocità con cui AdCreative.ai è in grado di realizzare nuovi annunci pubblicitari, per una semplificazione del processo creativo sorprendente e un risparmio di tempo notevole ogni mese. Sono infatti sufficienti pochi secondi, letteralmente, per ottenere un annuncio in grado di performare al meglio, grazie all'utilizzo di una tecnologia AI proprietaria che ridefinisce gli standard di questo settore.

Conversione, velocità e personalizzazione: quest'ultimo elemento è il tassello finale che differenzia la piattaforma AdCreative.ai da qualsiasi altro tool analogo. I suoi utenti hanno la possibilità di modificare a loro piacimento l'annuncio, in modo da assicurarsi che sia in linea con l'identità del brand e quelli che sono i suoi obiettivi.

AdCreative.ai offre una prova gratuita a tutti i nuovi iscritti. Dopo la registrazione del proprio account, ciascuno può beneficiare di dieci download gratis, così da sperimentare liberamente l'efficacia della piattaforma.

Se si sceglie di proseguire, si può sfruttare una seconda offerta, grazie alla quale è possibile ottenere il 40% di sconto sui piani annuali.

