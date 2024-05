Action Cam 4K: prezzo IMPOSSIBILE con il coupon da applicare su Amazon!

Se sei un appassionato di avventure all'aperto e desideri catturare ogni momento in alta definizione, la AKASO Brave 4 Pro Action Cam con uno sconto di 25€ dato dal coupon di Amazon è la scelta ideale per te.

Questa fotocamera subacquea offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono perfetta per immortalare le tue esperienze, sia sulla terraferma che sott'acqua. Scopriamo insieme perché la AKASO Brave 4 Pro è l'alleata perfetta per le tue avventure estreme.

Risoluzione 4K Ultra HD e Foto da 20MP

L'action cam è dotata di una risoluzione video 4K Ultra HD che ti permette di registrare video incredibilmente nitidi e dettagliati. Con una qualità di immagine di 20MP, puoi anche scattare foto eccezionali che catturano ogni dettaglio delle tue avventure.

La lente grandangolare a 170° della Brave 4 Pro ti consente di catturare una visione panoramica mozzafiato. Il doppio schermo, con un touch screen intuitivo, rende facile visualizzare e controllare le tue riprese. Puoi passare facilmente dal display frontale a quello posteriore, perfetto per scattare selfie o verificare le inquadrature mentre sei in movimento. Grazie alla connettività WiFi integrata, puoi facilmente connettere l'action cam al tuo smartphone o tablet. Utilizza l'app AKASO GO per controllare la fotocamera, visualizzare in anteprima i video, scaricare e condividere i tuoi momenti preferiti direttamente sui social media.

Se sei alla ricerca di una action cam affidabile e completa, la AKASO Brave 4 Pro è la scelta giusta per te e oggi ti costa solamente 94,99€ applicando il coupon sconto di 25€.

