5G senza freni con Very Mobile: ecco l'offerta che costa meno di 7 euro

La nuova offerta Very Mobile 5G Full Speed è una delle promozioni più interessanti dell'operatore verde perché sblocca il potenziale completo della rete, elimina il "freno" dei 30 Mbps e ti offre una connessione 5G alla massima velocità disponibile. Il pacchetto include 200 giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese per sempre e, come detto, il primo mese gratuito.

L'aspetto molto interessante di questa offerta è che se finisci i giga prima della scadenza si blocca automaticamente per non farti spendere extra, ma puoi subito farla ripartire direttamente dall'app anticipando il canone mensile al costo di sempre.

Nel corso della gestione della tua offerta avrai anche modo di decidere se passare in qualsiasi momento a una tariffa con più giga senza costi di cambio piano direttamente dall'app e avrai anche gratuitamente i servizi più comuni come Ti ho cercato, RingMe e HotSpot. Inoltre, per i viaggi in Unione Europea potrai sfruttare 10.5 giga dedicati senza costi aggiuntivi.

La promozione non prevede penale di recesso nel caso decidessi di cambiare idea e l'offerta si rinnoverà sempre lo stesso giorno del mese, salvo che tu decida di anticipare come indicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.