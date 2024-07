4 INTERRUTTORI SMART a prezzo ridicolo: scoprili in sconto su Amazon al 29%!

SONOFF MINI è un interruttore intelligente DIY che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, e che oggi trovi in confezione da 4 pezzi per soli 38,90€ grazie al 29% di sconto su Amazon!

Caratteristiche speciali per risparmiare considerevolmente

SONOFF MINI R4 è progettato per essere facilmente integrato nei sistemi elettrici esistenti della tua casa. Questo interruttore intelligente DIY permette agli utenti di installarlo autonomamente, offrendo una soluzione flessibile e personalizzabile per il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi elettrici. Una delle caratteristiche distintive del SONOFF MINI R4 è la modalità relè staccabile. Questa funzionalità consente di disconnettere il relè dall'interruttore, offrendo un controllo ancora maggiore sui dispositivi collegati e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico.

Il SONOFF MINI R4 utilizza la rete WiFi 2.4G per garantire una connessione stabile e affidabile. Questa tecnologia permette di controllare l'interruttore da qualsiasi luogo, purché sia disponibile una connessione internet, rendendo facile monitorare e gestire i dispositivi anche quando si è lontani da casa. Con l'app eWeLink, disponibile sia per iOS che per Android, è possibile controllare il SONOFF MINI R4 direttamente dal proprio smartphone. L'app offre una serie di funzioni avanzate, tra cui la programmazione dei timer, la creazione di scenari personalizzati e la gestione remota dei dispositivi.

Non perdere l'opportunità di trasformare la tua casa con il SONOFF MINI R4 e sperimenta la comodità e l'efficienza della domotica moderna.

