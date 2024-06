2 INTERRUTTORI SMART a soli 17€: compatibili con Alexa e Google Assistent!

Tra i dispositivi più popolari sul mercato, l'interruttore intelligente SONOFF BASICR2, che su Amazon trovi in confezione da 2 pezzi a soli 17,50€, si distingue per la sua semplicità d'uso, funzionalità avanzate e compatibilità con i principali assistenti vocali.

Il mondo della domotica sta evolvendo rapidamente, e sempre più persone cercano soluzioni intelligenti per rendere le loro case più efficienti e comode.

Facile installazione

Il SONOFF BASICR2 è progettato per essere facilmente installabile da chiunque, anche senza particolari competenze tecniche. Grazie al design compatto e al manuale di istruzioni dettagliato, puoi installare questo interruttore intelligente in pochi semplici passaggi. È perfetto per chi desidera una soluzione fai-da-te per automatizzare le luci e gli elettrodomestici della propria casa.

L'interruttore smart si connette alla tua rete WiFi a 2.4 GHz, garantendo una connessione stabile e affidabile. Questa compatibilità assicura che il dispositivo funzioni senza problemi con la maggior parte delle reti domestiche, permettendoti di controllare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo tramite internet. Uno dei maggiori vantaggi del SONOFF BASICR2 è la sua compatibilità con gli assistenti vocali più diffusi, come Amazon Alexa e Google Home Assistant. Questo ti permette di controllare i dispositivi collegati semplicemente usando la voce. Ad esempio, puoi chiedere ad Alexa di accendere le luci del soggiorno o a Google di spegnere il ventilatore, rendendo la tua vita quotidiana ancora più comoda.

Scopri i 2 interruttori Smart e inizia a godere dei benefici di una casa intelligente oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.