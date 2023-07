1Password ti aiuta a tenere le tue password al sicuro

Ti sei mai chiesto quante password usi ogni giorno? Tra email, social network, banche online, servizi di streaming e altri siti web, probabilmente ne hai a decine, se non centinaia. E sai quanto è importante scegliere password complesse e diverse per ogni account, per evitare che i tuoi dati personali e finanziari cadano nelle mani sbagliate.

Ma come fare a ricordare tutte queste password? E come fare a inserirle velocemente e senza errori quando ne hai bisogno? La soluzione è semplice: affidati a 1Password, il gestore di password più amato al mondo.

Cos’è 1Password e come funziona

1Password è un’applicazione che memorizza in modo sicuro tutte le tue password e altri dati sensibili, come numeri di carta di credito, documenti d’identità, licenze software e molto altro. Con 1Password, puoi accedere ai tuoi account online e compilare i moduli con un solo clic, senza dover digitare ogni volta le tue credenziali.

1Password funziona su tutti i tuoi dispositivi: computer, smartphone, tablet e persino smartwatch. Puoi sincronizzare i tuoi dati tra i vari dispositivi tramite il cloud di 1Password o tramite una rete locale. Inoltre, puoi accedere ai tuoi dati anche da un browser web, grazie al portale online di 1Password.

Perché scegliere 1Password

Ci sono molti motivi per scegliere 1Password come tuo gestore di password. Ecco alcuni dei principali:

Sicurezza : 1Password protegge i tuoi dati con una crittografia di livello militare e una chiave segreta che aggiunge un ulteriore strato di sicurezza alla tua password principale. Inoltre, 1Password non può vedere cosa memorizzi nel tuo account, quindi i tuoi dati sono al sicuro anche da eventuali violazioni dei suoi server.

: 1Password protegge i tuoi dati con una crittografia di livello militare e una chiave segreta che aggiunge un ulteriore strato di sicurezza alla tua password principale. Inoltre, 1Password non può vedere cosa memorizzi nel tuo account, quindi i tuoi dati sono al sicuro anche da eventuali violazioni dei suoi server. Facilità d’uso : 1Password è estremamente intuitivo e facile da usare. Ti basta creare un account, scaricare l’applicazione sui tuoi dispositivi e installare le estensioni per i tuoi browser preferiti. Da quel momento, potrai generare, salvare e inserire le tue password con un solo clic.

: 1Password è estremamente intuitivo e facile da usare. Ti basta creare un account, scaricare l’applicazione sui tuoi dispositivi e installare le estensioni per i tuoi browser preferiti. Da quel momento, potrai generare, salvare e inserire le tue password con un solo clic. Funzionalità aggiuntive : 1Password offre molte funzionalità aggiuntive che ti aiutano a gestire meglio la tua sicurezza online. Ad esempio, puoi creare casseforti condivise per condividere le tue password con la tua famiglia o il tuo team di lavoro. Puoi anche monitorare la salute delle tue password con il servizio Watchtower, che ti avvisa se le tue password sono deboli, duplicate o compromesse da una violazione dei dati.

: 1Password offre molte funzionalità aggiuntive che ti aiutano a gestire meglio la tua sicurezza online. Ad esempio, puoi creare casseforti condivise per condividere le tue password con la tua famiglia o il tuo team di lavoro. Puoi anche monitorare la salute delle tue password con il servizio Watchtower, che ti avvisa se le tue password sono deboli, duplicate o compromesse da una violazione dei dati. Supporto: 1Password offre un supporto eccellente ai suoi clienti. Puoi contattare il team di assistenza tramite email o chat dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 (ora dell’Europa centrale). Puoi anche consultare le risorse online disponibili sul sito web di 1Password, come le guide per principianti, le domande frequenti e il forum della comunità.

Come acquistare 1Password

Se vuoi provare 1Password, puoi approfittare della prova gratuita di 14 giorni che ti permette di testare tutte le funzionalità dell’applicazione. Al termine della prova, puoi scegliere tra diversi piani di abbonamento in base alle tue esigenze:

Personale : per te e la tua famiglia, a partire da €3.21 al mese.

: per te e la tua famiglia, a partire da €3.21 al mese. Business : per la tua azienda o il tuo team di lavoro, a partire da €7.99 al mese.

: per la tua azienda o il tuo team di lavoro, a partire da €7.99 al mese. Enterprise : per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di una soluzione personalizzata e scalabile.

: per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di una soluzione personalizzata e scalabile. Developer: per gli sviluppatori che vogliono semplificare il loro flusso di lavoro e mantenere i segreti fuori dal codice.

Per acquistare 1Password, visita il sito web ufficiale e scegli il piano che fa per te. Potrai pagare con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

Non aspettare oltre: proteggi le tue password e i tuoi dati con 1Password, il gestore di password più amato al mondo. Ti basterà ricordare una sola password per accedere a tutti i tuoi account online in modo sicuro e veloce. Inizia subito la tua prova gratuita e scopri tutti i vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.