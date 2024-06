1Password: nuove funzionalità per un accesso più sicuro e facile

1Password, il noto gestore di password riconosciuto per la sua sicurezza e facilità d'uso, ha rilasciato due importanti aggiornamenti che migliorano ulteriormente l'esperienza degli utenti: una nuova esperienza di accesso e la funzione di recupero dei codici. 1Password ha semplificato l'accesso su nuovi dispositivi o browser con l'introduzione della scansione del codice QR.

Ora, accedere a 1Password è più semplice che mai: basta scansionare un codice QR con il telefono in cui si è già effettuato l'accesso e il gioco è fatto. Questo processo non solo facilita l'accesso, ma garantisce anche la sicurezza grazie all'utilizzo di un canale crittografato tra i dispositivi, assicurando che il trasferimento delle credenziali avvenga in modo sicuro e protetto.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza e la comodità degli utenti, 1Password ha introdotto la funzione di recupero dei codici. In caso di smarrimento della password o della chiave segreta, questa nuova funzione permette di accedere nuovamente all'account 1Password.

Codice di recupero e beta disponibile

Il codice di recupero è generato dall'app stessa e serve come backup per il ripristino dell'accesso. Per attivare il codice di recupero, basta aprire l'app 1Password, selezionare "Gestione account", scegliere l'account desiderato, quindi selezionare "Accesso e recupero" e cliccare su "Imposta codice di recupero" seguendo le istruzioni.

Gli utenti possono provare la nuova esperienza di accesso unendosi alla community beta di 1Password. Per farlo, si può utilizzare l'app desktop, TestFlight per iOS o l'opzione "Join the Beta" nelle impostazioni di gestione dell'app su Android. Invece, per beneficiare della funzione di recupero dei codici, è necessario scaricare l'ultima versione stabile dell'app 1Password.

Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno di 1Password nel fornire agli utenti la migliore esperienza possibile in termini di sicurezza e accessibilità. La nuova esperienza di accesso rende più semplice e sicuro l'accesso ai propri dati su nuovi dispositivi, mentre la funzione di recupero dei codici offre una soluzione pratica e sicura per recuperare l'accesso all'account in caso di smarrimento delle credenziali.