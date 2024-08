100€ DI RIBASSO per il dreame L10S Plus che lava e aspira tutta la tua casa!

La pulizia della casa può essere un compito noioso e dispendioso in termini di tempo, ma con il Dreame L10s Plus a 100€ in meno le cose stanno per cambiare.

Con una serie di funzionalità avanzate come lo svuotamento automatico, un'aspirazione potente e una pulizia DuoScrub, il Dreame L10s Plus è l'alleato perfetto per una casa sempre splendente senza il minimo sforzo.

Svuotamento automatico: dimentica la polvere per 90 giorni

Uno dei punti di forza del Dreame L10s Plus è la sua capacità di svuotamento automatico, che ti permette di dimenticarti della polvere per un periodo fino a 90 giorni. Questo significa che il robot può continuare a pulire la tua casa in autonomia, senza che tu debba preoccuparti di svuotare il contenitore della polvere ogni pochi giorni. Con una capacità di contenimento straordinaria, il Dreame L10s Plus è perfetto per chi vuole mantenere la casa pulita senza doverci pensare troppo.

Oltre all'aspirazione, il Dreame L10s Plus è equipaggiato con la tecnologia DuoScrub, un sistema di lavaggio che sfrutta due panni rotanti per rimuovere le macchie e lo sporco incrostato dai tuoi pavimenti. Questo sistema innovativo assicura una pulizia profonda ed efficace, lasciando i tuoi pavimenti perfettamente brillanti. E il meglio? Lo fa tutto da solo, mentre tu ti dedichi ad altre attività. Uno dei problemi comuni con i robot lavapavimenti è la transizione tra diversi tipi di pavimento. Il Dreame L10s Plus risolve questo problema con la funzione di sollevamento automatico dei moci, che permette al robot di sollevare i panni rotanti quando passa su tappeti o superfici delicate, evitando così di bagnarli.

Se cerchi un modo per liberarti dalle faccende domestiche e goderti una casa sempre pulita, il Dreame L10s Plus è l’acquisto che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.