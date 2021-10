Chrome rinuncia (definitivamente) ad FTP

Gli sviluppatori di Chromium, il progetto che mette a disposizione la sua codebase per il browser Web di Google (e non solo), hanno deciso di rimuovere definitivamente il supporto ad FTP (File Transfer Protocol) che non fa quindi parte dell’ultima versione stabile di Chrome. Se fino alla release 94 tale funzionalità era stata semplicemente deprecata, la 95 non presenta più alcuna eredità di un passato in cui il protocollo poteva essere utilizzato dall’applicazione per trasferire risorse da e verso remoto.

Una storia (lunga e) travagliata

A motivare la rimozione della feature vi è stato da una parte il fatto che negli anni il numero di utilizzatori interessati all’uso di FTP da Chrome è drasticamente diminuito, dall’altra ha avuto un ruolo fondamentale l’impossibilità di abilitare connessioni cifrate tramite l’implementazione del protocollo sul browser. In ogni caso ad oggi sono disponibili numerose soluzioni di terze parti in grado di offrire un’alternativa.

In ogni caso il pensionamento di FTP in Chrome è stato il risultato di un lungo processo iniziato con il rilascio della versione 72, quando venne eliminata la possibilità di estrarre risorse tramite il protocollo. Con Chrome 76 arrivò l’addio al supporto proxy per FTP e con la versione 86 venne messa a disposizione la possibilità di disabilitare del tutto una funzionalità già indirizzata verso la fine.

In realtà FTP sarebbe dovuto sparire da Chrome già in corrispondenza della release 81, nel 2020, a determinare un rinvio fu però la pandemia e si decise per un passaggio della feature da deprecata a pienamente supportata. Ciò avvenne soprattutto perché FTP su Chrome risultava ancora utilizzato in alcuni ambiti governativi, ma in ogni caso tale aggiornamento venne introdotto sottolineando in modo estremamente chiaro che si sarebbe trattato di un cambiamento temporaneo.

La disattivazione di default del protocollo arrivò soltanto di recente con Chrome 88 e si dovettero avvicendare altre 7 versioni fino a rimuovere ogni traccia dalla codebase.

Safari, Firefox e gli altri

Per quanto riguarda gli altri browser, Apple non ha mai offerto un vero e proprio supporto ad FTP su Safari, mentre nel caso di Firefox l’eliminazione della funzionalità risale allo scorso luglio, completando un percorso che era stato già programmato nel 2015.

Microsoft Edge viene implementato utilizzando la codebase di Chromium e ne segue quindi il medesimo destino, Internet Explorer gode però di una limitata diffusione e, non essendo più aggiornato, continua a supportare FTP.

Quest’ultimo vanta una storia lunga ormai mezzo secolo e, dati i suoi limiti in termini di sicurezza, ha ormai lasciato il passo a FTPS (File Transfer Protocol over SSL) e SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Fonte: Developer Chrome