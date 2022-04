ASUS ROG Rapture GT-AX6000: miglior router con 4 antenne e WIFI 6 in offerta su Amazon

L’Asus ROG Rapture GT-AX6000 è un eccellente router Wi-Fi 6 in grado di rendere la tua rete domestica o in ufficio a prova di obsolescenza, anche se non hai dispositivi che utilizzano questa tecnologia. Attualmente si trova in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 344,99€ invece di 409,00€.

E’ in grado di arrivare ad una velocità fino a 6.000 Mbps, offrendo 1148 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e fino a 4804 Mbps su quella a 5 GHz. Inoltre, questo router supporta due porte LAN da 2,5 Gbps, una delle quali può essere utilizzata come porta WAN o LAN.

Con il router Rapture GT-AX6000, ASUS promette velocità di trasferimento dati fino a 2,3 volte più veloci di un router Wi-Fi 5 dual-band 4×4, offrendo agli utenti una maggiore capacità di rete grazie al Wi-Fi 6 e all’uso di un 2,0 GHz Processore Broadcom quad-core a 64 bit.

Presenti anche gli effetti di illuminazione ASUS Aura RGB completamente personalizzabili. Costruito per fornire più larghezza di banda a più dispositivi, il GT-AX6000 è dotato di due porte Ethernet da 2,5 Gbps e il router supporta l’aggregazione WAN e LAN.

Inoltre, utilizza una combinazione di canali a 160 MHz, la tecnologia OFDMA e MU-MIMO, la combinazione di questi fattori fornisce un’efficienza fino a 4 volte superiore in ambienti ad alta densità di traffico, rendendolo ideale per reti densamente popolate. Questa funzionalità è sostenuta da 4 antenne direzionabili molto potenti, che garantiscono anche in modalità wireless prestazioni eccezionali e sempre al top.

Il GT-AX6000 include anche il tool ASUS RangeBoost Plus, l’ultima e più potente versione di RangeBoost, che migliora la copertura per tutti i dispositivi WiFi inclusi quelli legacy. In combinazione con la tecnologia ASUS RF e altre tecnologie ASUS esclusive, RangeBoost Plus migliora notevolmente la portata e la copertura del segnale WiFi fino al 38% in più.

ASUS AiMesh offre agli utenti la flessibilità di creare una vera rete WiFi mesh per tutta la casa, utilizzando qualsiasi router compatibile ASUS AiMesh come nodo mesh per ampliare la copertura della rete per ed eliminare i punti morti. L’esclusiva accelerazione per la modalità gioco infine stabilizza le connessioni per prevenire il jitter, ridurre il lag, abbassare il ping e aumentare la velocità generale.

