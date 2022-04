The Works: attacco ransomware porta alla chiusura dei negozi

Il negozio al dettaglio di high street del Regno Unito, The Works, ha confermato un attacco informatico ai suoi sistemi, costringendo alcuni negozi a chiudere; fonti informate affermano che i sistemi hanno subito un massiccio attacco ransomware.

Stando alle indiscrezioni, l’attacco ransomware è stato facilitato da un dipendente vittima di un’e-mail di phishing.

L’azienda lavora ancora per comprendere appieno l’entità dell’attacco, ma può confermare che nessun dato di pagamento dei clienti è compromesso.

The Works ha chiamato esperti esterni di sicurezza informatica senza nome per condurre analisi forensi digitali sull’incidente. L’Ufficio del Commissario per le informazioni (ICO) è informato nel caso in cui altri dati appartenenti ai clienti siano rubati.

Il gruppo di ransomware specifico dietro l’attacco, il ransomware utilizzato o l’esatta richiesta di riscatto non è ancora confermato, ma le fonti affermano sicure che The Works al momento non specula sul potenziale pagamento del riscatto.

Attacco ransomware: la risposta di The Works

Rapida la risposta del rivenditore; i clienti sono ancora sicuri durante i loro acquisti in negozio e online poiché i loro pagamenti di credito e debito sono (da sempre) elaborati da una terza parte esterna:

Non vi è alcun rischio che questi dati di pagamento siano consultati in modo improprio

ha affermato.

The Works ha disabilitato tutti gli accessi interni ed esterni ai suoi sistemi e alle e-mail del personale fino al completamento dell’indagine sulla situazione.

Ha anche affermato che per proteggere i clienti e l’azienda, hanno apportato alcune modifiche protettive immediate per rafforzare ulteriormente la sua posizione di sicurezza, ma non ha spiegato cosa comportano questi cambiamenti.

Si sono verificate alcune interruzioni limitate alle operazioni commerciali e commerciali, inclusa la chiusura di alcuni negozi a causa di problemi con le casse.

ha affermato.

Le consegne di rifornimento ai punti vendita del Gruppo sono temporaneamente sospese ed è estesa la normale finestra di consegna per l’evasione degli ordini online.

Il gruppo prevede una prossima ripresa delle consegne in negozio reintroducendo anche progressivamente i normali livelli di servizio online.