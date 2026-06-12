Progettazione di ecosistemi agentici

Parliamo di ecosistemi agentici. L'epoca in cui bastava invocare un LLM (Large Language Model) da un programma per renderlo "magicamente" intelligente sembra ormai Preistoria. Lo scenario dello sviluppo di applicazioni con Intelligenza Artificiale si è evoluto velocemente arricchendosi non solo di modelli ma anche di framework e librerie per la realizzazione di agenti e RAG.

In questa guida, vogliamo offrire una panoramica architetturale, solida e chiara, di come può essere realizzata un'applicazione, basata su Intelligenza Artificiale, che presenti una struttura a rete in cui varie componenti collaborano tra loro.

Cercheremo non solo di offrire un approccio pratico ma anche di scegliere gli strumenti che possano renderci più produttivi possibili. Il linguaggio di elezione sarà, come spesso avviene nella Data Science e nell'Intelligenza Artificiale, Python sebbene, in questo settore, si possa applicare una moltitudine di formalismi e tecnologie.

I protagonisti degli ecosistemi agentici

Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di offrire un approccio metodologico allo sviluppo di applicazioni di Intelligenza Artificiale e per questo eleggiamo le tipologie di attori principali. Come in molti altri tipi di software multistrato si possono individuare categorie di componenti (ad esempio, un'app web è composta da un backend che accede ai database, dalle pagine web per l'interazione utente ed eventuali middleware che implementano logica di business) così qui cercheremo di indicare i due tipi di blocchi principali:

il server MCP ovvero il Model Context Protocol che sta assumendo, in questa fase, il ruolo che era proprio del backend delle applicazioni. Parliamo di una sorgente, dietro le quinte, che mette a disposizione risorse per il resto dell'applicazione. Appare come una forma di comunicazione universale ricordando proprio l'anima "cosmopolita" dei backend web basati su scambi di dati in JSON/XML e protocollo HTTP. Quello che un server MCP è in grado di condividere può essere messo a disposizione di tante altre componenti;

ovvero il Model Context Protocol che sta assumendo, in questa fase, il ruolo che era proprio del backend delle applicazioni. Parliamo di una sorgente, dietro le quinte, che mette a disposizione risorse per il resto dell'applicazione. Appare come una forma di comunicazione universale ricordando proprio l'anima "cosmopolita" dei backend web basati su scambi di dati in JSON/XML e protocollo HTTP. Quello che un server MCP è in grado di condividere può essere messo a disposizione di tante altre componenti; gli agenti che rappresentano una fusione tra un modello di Intelligenza Artificiale, un Large Language Model, ed un insieme di tool che inglobino la capacità di svolgere funzioni che il modello stesso può invocare all'occorrenza.

Finalità degli ecosistemi agentici

Queste componenti possono apparire molto diverse tra loro - e lo sono per molti aspetti - ma hanno in comune una finalità ben precisa: estendere quello che un modello di AI può fare. I modelli infatti nascono come fonte ricchissima di informazioni e generazione di contenuti proprio perché provengono da un grande lavoro di training, di addestramento. Il problema è che per quanto possono essere potenti, prima o poi la loro potenza e la loro rete di contenuti mostra dei limiti.

Con le funzionalità che gli agenti mettono a disposizioni ed il background che un server MCP è in grado di offrire, un modello che sia incluso o collabori con le loro logiche si trova necessariamente ad essere esteso facilmente con una rinnovata capacità operativa e di interazione.

L'architettura che proponiamo

Se un singolo agente o un singolo server MCP è in grado di estendere le potenzialità di un modello di Intelligenza Artificiale, immaginiamo cosa possano fare tanti agenti e server MCP che collaborano tra loro. Il nostro scopo è mostrare soprattutto due aspetti:

come un modello può essere arricchito singolarmente con tool e server MCP;

come server MCP e agenti possono collaborare tra loro nello scambio di attivazioni e funzionalità.

Cercheremo, come si è spesso fatto nell'evoluzione della produzione di applicazioni informatiche, di dimostrare che il monolite non è la soluzione ideale. Piuttosto che creare un'unica grande applicazione, sempre più articolata, che si occupa di tutto e va mantenuta nel suo complesso, cercheremo anche per l'Intelligenza Artificiale di adottare una sorta di architettura a microservizi in cui avremo agenti e server MCP specializzati in incarichi specifici, mantenuti e incrementati singolarmente, che nel complesso sappiano creare un'architettura potente ed evolutiva, capace di rispondere alle esigenze dell'utenza.

Uno dei vantaggi principali di tutto ciò sarà il tanto agognato disaccoppiamento delle componenti che non solo permetterà di suddividere l'organizzazione del progetto ma anche di creare una rete multi-agentica di componenti indipendenti e riutilizzabili.

Ora che le nostre finalità pratiche e architetturali relative agli ecosistemi agentici sono state chiarite, è arrivato il momento di iniziare questo viaggio. Scopriremo cosa i server MCP possono fare per noi!