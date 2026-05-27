Cancellare o mantenere il sito Web dopo il matrimonio?

Hai creato il sito Web per matrimonio e hai aiutato tutti gli ospiti a trovare le informazioni giuste: ora conviene mantenere o cancellare il portale? Di solito, la riflessione che viene fatta si conclude con un esito negativo per le sorti del sito Web. Ovvero, si può cancellare.

Ma in altre circostanze è possibile immaginare una vita più io meno lunga delle varie pagine internet e delle varie foto anche dopo la data delle nozze. Analizziamo le circostanze e scopriamo come, quando e perché cancellare o mantenere il sito Web del matrimonio.

Hai deciso di cancellare il lavoro svolto

O meglio, il cliente ha preso questa decisione. Perché non ha bisogno di particolari supporto online e il sito internet serviva solo a dare le informazioni di base. In questi casi si può procedere in due modi: si cancella definitivamente o si lascia scadere il dominio registrato.

Opzione comunque valida se hai già il sito Web in noindex , quindi non visibile sui motori di ricerca. In ogni caso, può essere utile fare prima un backup per sicurezza direttamente dal cPanel o utilizzando uno dei tanti plugin (prova Updraft: WordPress Backup & Migration).

Come fare backup da cPanel.

Fatta questa copia di sicurezza, vai con l'FTP nello spazio server e cancella la cartella principale con il nome dominio, presente nella finestra sito remoto.

Attenzione, fai questo passaggio solo quando hai la sicurezza completa di non dover recuperare il lavoro svolto (anche se hai il backup di sicurezza). Ultimo aspetto: procedi solo quando hai il via libera per iscritto dei proprietari. Mai procedere di propria iniziativa.

Mantenere il sito Web del matrimonio

Opzione più interessante: mantenere il sito Web per matrimoni e utilizzarlo per scopi differenti. Ad esempio? Puoi utilizzare questa pagina Web per ringraziare chi ha deciso di partecipare all'evento, per pubblicare un video di sintesi della cerimonia e permettere agli ospiti di scaricare le foto scattate. Chiaramente per questioni di privacy devi valutare bene quali aggiungere, ma puoi sicuramente mettere quelle che ritraggono gli sposi. E poi inserire delle indicazioni per chi vuole scegliere quelle personali.

Una soluzione ibrida: se ci sono pochi parenti e/o amici che non possono ricevere le foto cartacee puoi operare delle selezioni e consentire il download a chi inserisce una determinata password.

In queste circostanze puoi utilizzare Download Manager che ti consente di ottenere grandi risultati in queste circostanze: lo puoi usare per gestire ogni tipo di download. Sfrutta password e ruoli utente per controllare l'accesso ai tuoi file, gestire la velocità di download e limitare il numero di accessi per utente. Puoi chiedere agli utenti di accettare i tuoi termini.

In questo modo è facile cancellare o mantenere sito Web. Anche perché puoi decidere di utilizzare questo portale per un ultimo scopo: ringraziare tutti gli ospiti con un messaggio testuale o un video. Modifichi la home page, inserisci il tuo contenuto e si programma un invio su SMS, WhatsApp o email per raggiungere tutti i partecipanti.

Può essere un buon modo per utilizzare il sito Web del matrimonio anche dopo l'evento.