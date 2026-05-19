Come gestire le foto su un sito Web per matrimonio

Le foto sui siti Web per i matrimoni sono dei contenuti fondamentali per raggiungere l'obiettivo di questo lavoro. Cioè quello di attivare l'interesse del pubblico. Chiaro, il punto essenziale che devi seguire è quello informativo: questi siti internet servono soprattutto a dare delle informazioni chiare agli invitati. Ad esempio sulla location o sul possibile regalo.

Ma è vero che un lavoro del genere ha anche uno scopo secondario: preparare gli avventori e iniziare a dare maggiori indicazioni sullo stile del ricevimento, sull'atmosfera, sull'esperienza che stai preparando. Insomma, hai già bisogno di buoni contenuti multimediali. Come gestirli su un sito web per un matrimonio? Dove inserirli?

Quali foto servono a un sito internet per un matrimonio?

Molto dipende da come te lo immagini, dalle sue funzioni e dagli obiettivi. Di sicuro puoi creare un above the fold - la parte principale del sito Web che appare appena l'utente atterra - con una foto di grandi dimensioni che mostra la coppia. Poi si possono descrivere il ristorante o la location del ricevimento, la chiesa o il luogo della funzione civile.

Molti temi per i siti Web dedicati ai matrimoni offrono spazi per gallery fotografiche che puoi utilizzare per aggiungere degli album dedicati ai futuri sposi. Senza dimenticare che puoi inserire anche le foto già scattate durante le feste prematrimoniali, Wedding welcome party, promessa di matrimonio, addio al celibato/nubilato. Insomma, più contenuti ci sono e meglio è. Ovviamente, il contributo di un fotografo professionista sarà decisivo.

Possiamo caricare dei video di presentazione?

Una buona idea: creare un video da caricare su YouTube o sui server del sito Web come media per dare il benvenuto agli ospiti e sintetizzare tutte le informazioni.

Questa soluzione può essere gestita in modo da presentare la coppia che, di fronte alla telecamera, si rivolge agli invitati indicando tutto quello che serve. Un buon percorso di editing e post-produzione può completare il lavoro che devi portare a termine.

Dove caricare questo media? Come dicevo, puoi utilizzare l'upload ufficiale di WordPress ma per comodità puoi gestire un eventuale account degli sposi. Il problema è quello della privacy e non vogliono che il video sia visibile? Nessun dramma, puoi impostare l'upload su YouTube in modo da renderlo non presente nelle SERP e nelle ricerche interne.

Il livello di privacy di un sito Web.

Come puoi notare da questo schema ufficiale di Google, nel momento in cui rendi un video non in elenco puoi già ottenere un buon livello di privacy e fare un embedded su una pagina Web di qualità, per rendere il tuo portale più chiaro e illustrativo possibile.

Come ottimizzare le foto sui siti Web per matrimoni

Prima di iniziare a gestire gli aspetti relativi al design e all'inserimento delle foto sul tuo sito internet per il matrimonio è giusto dare una serie di regole base per l'ottimizzazione. Anche se il portale non sarà indicizzato - opzione plausibile per questo tipo di prodotti - conviene sempre curare l'user experience. Questo significa utilizzare immagini leggere, ridimensionate in base alle esigenze, nominate con un testo significativo e inserite con il contenuto alternativo.

Prima di caricare le foto sui siti Web per matrimoni puoi sfruttare tool come Optimizilla per ridurre il peso di JPG e PNG. Meglio ancora, carica direttamente tutto in formato WebP che ti consente di avere il miglior rapporto qualità/peso. Un plugin come Smush può aiutarti a ridurre il peso delle immagini, anche quelle che hai già caricato su WordPress.

Ottimizza le foto sui siti Web per matrimoni con questo plugin.

Ovviamente puoi pensare all'uso di un plugin specifico per creare album fotografici più articolati, magari con possibilità di ingrandire o visualizzare gli scatti nel dettaglio. In questi casi conviene utilizzare NextGEN o Gallery Plugin for WordPress – Envira: sono perfetti.