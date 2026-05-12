Ottimizzazione SEO di un sito Web per matrimoni

Un altro aspetto fondamentale per la realizzazione del sito Web per matrimoni è la SEO. Ovvero la search engine optimization, l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

La domanda che dobbiamo porci è chiara: il portale che stiamo realizzando deve essere presente su Google o Bing? È veramente necessario tutto questo? Dipende, prima di iniziare con le attività in questione dobbiamo fare una riflessione precisa per questi progetti.

Il sito Web deve essere visibile online?

La riflessione fondamentale che dobbiamo fare nel momento in cui stiamo realizzando un sito Web per matrimoni: le pagine (o la singola sezione) deve essere indicizzata?

Questa domanda si impone nel momento in cui riflettiamo sulle reali necessità di questo prodotto. Infatti, in molti casi, il sito Web per matrimoni non ha bisogno di una reale ottimizzazione SEO. Ciò significa che non ha alcun interesse a essere visibile su Google perché deve soddisfare solo delle esigenze interne a un determinato gruppo.

Ad esempio, puoi spedire un invito cartaceo con URL del sito Web dove le persone possono trovare tutte le informazioni. Serve l'ottimizzazione SEO in questi casi? No, anzi in alcune circostanze non bisogna neanche far apparire il sito Web su Google per questioni di privacy.

Il sito Web non ha bisogno di indicizzazione e posizionamento

In questi casi, puoi semplicemente curare gli aspetti base di tag title e meta description, inoltre per una questione di usabilità mantieni gli URL e il nome dominio semplici da ricordare e scrivere, anche per condividere meglio queste informazioni necessarie agli ospiti.

Poi conviene rendere l'intero sito web non indicizzabile. Per fare questo basta utilizzare il robots.txt e mettere in disallow la directory principale. Ecco al sintassi:

User-agent: * Disallow: /

Il passaggio blocca l'accesso a tutti i robot e l'indicizzazione dell'intero sito Web. Questa è la soluzione se il portale è composto da più pagine Web. Se stiamo parlando di un lavoro monopagina puoi modificare il meta tag robots che può essere impostato anche con Yoast.

Metti le pagine in noindex con Yoast.

Per procedere basta andare alla fine dell'articolo, cliccare sulle funzioni avanzate e suggerire di non mostrare la pagina Web nei motori di ricerca. In questo modo aggiungi in noindex alla singola risorsa (qui trovi la guida ufficiale, anche fonte immagine che vedi in alto).

Al sito Web serve indicizzazione e posizionamento

Situazione diversa se il portale che stai realizzando ha bisogno di farsi trovare su Google.

In questi casi devi evitare qualsiasi deindicizzazione, tipo quelle indicate nel paragrafo precedente. Assicurati che il sito Web sia libero da qualsiasi indicazione lato robots.txt e meta tag per evitare il passaggio del crawler di Google.

Poi, valuta bene quali sono gli obiettivi del sito Web. Nella maggior parte dei casi il portale deve essere trovato su Google con ricerche poco competitive, ad esempio "matrimonio di Tizio e Caio". Quindi conviene solo rispettare un semplice compilazione del tag title .

Che corrisponde al topic principale. Ad esempio: Invito al matrimonio di Tizio e Caio oppure Tizio e Caio si sposano : ecco l'invito. La meta description viene utilizzata per dare qualche informazione in più, rimanendo nelle 150 battute.

Ottimizzazioni da fare in ogni caso

Anche se il sito Web non deve essere indicizzato, bisogna sempre lavorare su alcuni punti fondamentali che permettono di ottenere buoni risultati anche in termini di UX. In primo luogo mai dimenticare meta tag title e description su ogni pagina, lo stesso vale per l'H1 e i tag alt delle immagini. Queste ultime devono essere nominate con keyword significative e compresse in modo da avere tempi di caricamento della pagina adeguati alle esigenze.

Sempre su questo punto, conviene avere un'attenzione in più per i Core Web Vitals: anche se non serve ottimizzazione SEO per un sito Web per matrimoni, rispettare questi parametri ti permette di avere un'esperienza utente superiore. Così gli utenti possono scoprire le risorse giuste da qualsiasi dispositivo, senza inutili attese ed esperienze di navigazione frustranti. Questo è importante in ogni occasione, a prescindere dal posizionamento su Google.