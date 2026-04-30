Definisci la struttura e l'alberatura di un sito web per matrimonio

La struttura di un sito Web per matrimonio, con alberatura e menu di navigazione, è il primo passo che deve essere definito una volta individuati i vari obiettivi di questo progetto.

Nella maggior parte dei casi, infatti, da questo passaggio si può procedere con la giusta efficienza allo step successivo: la scelta del template per siti internet WordPress.

In questi casi è inutile valutare eventuale Content Management System da utilizzare (WP è la base in questo caso) e per la scelta dell'hosting puoi approfondire su questa guida approfondita che abbiamo già dedicato all'argomento. Meglio puntare l'attenzione su un passaggio strategico: ecco come definire la struttura di un sito Web per matrimonio.

Meglio monopagina o sito Web standard?

Il primo punto da approfondire per gestire la struttura di un sito Web per un matrimonio: meglio creare un prodotto monopagina o un vero e proprio portale? Dipende dalle esigenze, chiaramente in molti casi conviene ragionare in modo da semplificare l'output. E protendere quindi per un'unica pagina internet (ovvero la home) che sintetizzi tutte le indicazioni.

È possibile ipotizzare la creazione di un sito internet con più pagine. Ovvero una home di presentazione e diverse pubblicazioni per le esigenze legate alla soddisfazione dei bisogni.

In molti casi questa soluzione può essere utile quando ci sono molte informazioni da condividere ma la maggior parte dei temi sono pensati per gestire tutto da un'unica risorsa. Quindi con sezioni nella home page raggiungibili attraverso delle ancore interne HTML.

Sezioni di un sito Web per matrimoni?

Dopo aver deciso se realizzare un sito Web monopagina o meno, è giusto iniziare a ragionare sulle varie sezioni raggiungibili dal menu di navigazione che punta ad altre pagine o a punti specifici della home page. Come deve essere gestita la struttura di un sito Web per matrimoni in grado di ottenere tempestivamente gli obiettivi già pianificati?

Above the fold

Questa è la sezione più importante che deve essere gestita con estrema cura. Nella sezione principale, quella visibile appena si apre la pagina Web, devono esserci subito tutte le informazioni necessarie per far capire all'utente quali sono le indicazioni chiare. Ovvero luogo del matrimonio, data e nomi dei diretti interessati che convoleranno a nozze.

Esempio di above the fold per un sito Web di wedding.

Ecco un esempio preso dal portale Themeforest. Come puoi vedere, questa soluzione basata molto sul visual può essere utilizzata anche come invito. Di conseguenza, basta inviare il link al sito Web per matrimonio e l'obiettivo è raggiunto. L'importante è dare subito il messaggio.

Informazioni

Subito dopo l'above the fold, o in una pagina extra se hai deciso di mettere da parte il sito Web monopagina, puoi inserire delle sezioni dedicate alle informazioni aggiuntive.

Qui puoi seguire le indicazioni del tuo cliente e dare indicazioni sulla location, o magari sulla storia che ha portato i futuri coniugi a incontrarsi. Magari puoi creare una timeline con le date fondamentali. Qui tutto dipende dalle esigenze e dagli obiettivi che vuoi raggiungere.

Maggiori informazioni per il matrimonio.

C'è da aggiungere che con un sito Web strutturato con più pagine puoi creare degli approfondimenti specifici. Come questo esempio, c'è la possibilità di realizzare una pagina per la location, una per i regali e un'altra per la sistemazione degli ospiti. Più articolato è il matrimonio, maggiore è la necessità di realizzare un sito internet più o meno complesso.

Media e contatti

Due sezioni fondamentali per completare la struttura di un sito Web di un matrimonio. Devi permettere alle persone di sfogliare le immagini di una location, della struttura che ospiterà la festa e del contesto. Ad esempio puoi aggiungere foto dei paesaggi circostanti se il luogo del ricevimento è immerso nella natura. Poi ricordiamoci dei contatti utili.

La sezione contatti e informazioni.

Permetti alle persone che arrivano sul sito internet per matrimonio di lasciare un'email, di chiedere maggiori informazioni e ottenere le indicazioni utili. In questa sezione affrontiamo i temi tipici di qualsiasi sezione contatti. Di sicuro qui puoi aggiungere anche una mappa Google per aiutare le persone a trovare il luogo del matrimonio senza errori.