Astro: la pagina del blog WordPress

Diamo un'occhiata al progetto Astro installato nella lezione precedente. La cartella src contiene cinque sottocartelle:

src/components contiene i componenti che costituiscono le singole parti delle pagine del sito;

contiene i componenti che costituiscono le singole parti delle pagine del sito; src/content contiene una serie di file .md di esempio. Non utilizzeremo questi file in quanto importeremo i nostri contenuti da WordPress;

contiene una serie di file di esempio. Non utilizzeremo questi file in quanto importeremo i nostri contenuti da WordPress; src/layouts contiene il layout BlogPost.astro;

contiene il layout src/pages contiene la cartella blog e i due file about.astro e index.astro ;

contiene la cartella e i due file e ; src/styles contiene il foglio di stile global.css .

Per creare un blog popolato con gli articoli di un sito WordPress, riscriveremo il codice dei seguenti file:

src/pages/blog/index.astro ;

; src/components/FormattedDate.astro .

Creeremo, inoltre, un nuovo layout:

src/layouts/PostPreview.astro ;

Utilizzeremo ancora, ma senza modificarne il codice, i componenti BaseHead , Header e Footer .

Il componente index.astro

La cartella /src/pages/blog contiene i seguenti file:

[...slug].astro ;

; index.astro ;

Il file index.astro è responsabile della generazione del blog, mentre il file [...slug].astro rende a video i singoli post. Apriamo dunque il file index.astro e sostituiamo il frontmatter presente con quello che segue:

--- import PostPreview from '../../layouts/PostPreview.astro'; import FormattedDate from '../../components/FormattedDate.astro'; let res = await fetch("https://developer.wordpress.org/news/wp-json/wp/v2/posts?per_page=21&_fields=id,slug,date,title,excerpt,content,link,_links&_embed=author,wp:featuredmedia,wp:term"); let posts = await res.json(); ---

Abbiamo utilizzato la clausola import per importare le risorse necessarie. Abbiamo, poi, utilizzato il metodo fetch() con l'operatore await per recuperare i dati.

Passiamo poi al template della pagina, che diventerà il seguente:

<PostPreview tytle="Blog"> <section> <ul> { posts.map((post) => ( <li> <a href={`/blog/${post.slug}/`}> <!-- See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined#typeof_operator_and_undefined --> <img src={typeof post._embedded['wp:featuredmedia'] !== "undefined" ? post._embedded['wp:featuredmedia']['0'].media_details.sizes.large.source_url : 'https://images.pexels.com/photos/270404/pexels-photo-270404.jpeg'} alt="" /> <h4 class="title">{post.title.rendered}</h4> <FormattedDate date={post.date} /> </a> </li> )) } </ul> </section> </PostPreview>

Grazie al metodo map , abbiamo generato una lista di elementi utilizzando i dati recuperati dall'API:

post.slug contiene lo slug del post;

contiene lo slug del post; post._embedded['wp:featuredmedia'].media_details.sizes.medium.source_url fornisce l'URL dell'immagine di anteprima del post;

fornisce l'URL dell'immagine di anteprima del post; post.title.rendered contiene il titolo del post;

contiene il titolo del post; post.date contiene la data del post.

L'operatore ternario ci permette di assegnare l'URL di un'immagine sostitutiva nel caso in cui non venga trovata l'immagine di anteprima del post.

Infine, utilizziamo il componente FormattedDate assegnando alla proprietà date il valore della data di pubblicazione del post corrente. Andiamo ora a riscrivere il codice di FormattedDate .

La formattazione della data di pubblicazione dei post

Il file FormattedDate.astro è nella cartella src/components . Apriamolo e sostituiamo il codice presente con quello che segue:

--- const { date } = Astro.props; let pubDate = new Date(date); --- <time datetime={pubDate.toISOString()}> { pubDate.toLocaleDateString('it-IT', { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', }) } </time>

La proprietà date del componente FormattedDate viene passata al costruttore Date . La data così ottenuta viene assegnata alla variabile pubDate .

La data viene convertita in una stringa in formato date time grazie al metodo toISOString e assegnata all'attributo datetime dell'elemento time . Infine, il metodo toLocaleDateString ci permette di convertire la data in formato locale 'it-IT' .

L'anteprima dei post

Ora creiamo un nuovo file PostPreview.astro nella cartella src/layouts e scriviamo il codice del frontmatter:

--- import BaseHead from '../components/BaseHead.astro'; import Header from '../components/Header.astro'; import Footer from '../components/Footer.astro'; import { SITE_TITLE, SITE_DESCRIPTION } from '../consts'; ---

BaseHead , Header e Footer sono tre componenti di cui disponiamo di default grazie al template scelto al momento dell'installazione. BaseHead genera il contenuto della sezione di testa della pagina (prevalentemente elementi link e meta ), Header e Footer generano rispettivamente la parte superiore e inferiore delle pagine.

SITE_TITLE e SITE_DESCRIPTION sono due costanti dichiarate nel file src/consts.ts .

Passiamo al template del componente.

<!doctype html> <html lang="en"> <head> <BaseHead title={SITE_TITLE} description={SITE_DESCRIPTION} /> <style is:global>...</style> </head> <body> <Header /> <main> <slot /> </main> <Footer /> </body> </html>

Abbiamo assegnato i valori di SITE_TITLE e SITE_DESCRIPTION agli attributi title e description dell'elemento BaseHead per la generazione dei meta tag title e description .

Per brevità non riportiamo gli stili, rinviando al codice dell'installazione. Ci limitiamo ad evidenziare la direttiva is:global del tag style . Questa stabilisce che gli stili qui definiti devono essere applicati su tutte le pagine del sito. Il resto del codice è autoesplicativo. Si noti solo il tag slot , che durante il rendering viene sostituito dal template del file index.astro .

Ora apriamo nel browser http://localhost:4321/ , facciamo clic sulla scheda "Blog" e diamo un'occhiata al blog del nostro sito.

Nel prossimo capitolo creeremo le pagine dei singoli articoli e una pagina di archivio con la relativa paginazione.