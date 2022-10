Applicazioni "Lite" e alleggerimento dell'Home Screen

Salve e bentornati in questo nono appuntamento con la nostra serie di articoli dedicati al tuning delle prestazioni di Android. Nella precedente lezione abbiamo parlato di come impostare il miglior profilo energetico per il sistema operativo, e le applicazioni di terze parti, in modo tale da massimizzare le prestazioni del proprio dispositivo.

Oggi invece ci concerteremo sulla pulizia degli elementi presenti all'interno dell'Home Screen, cosi da velocizzare il boot di Android, e sulla selezione degli applicativi in versione "Lite" per ottimizzare i consumi di CPU, GPU e memoria RAM dello smartphone.

Home Screen e performance

Normalmente quanto si installa un nuovo applicativo tramite il Play Store il sistema crea una scorciatoia sulla schermata principale cosi da renderlo immediatamente accessibile all'utente. Tuttavia la costante aggiunta di applicazioni all'interno dell'Home Screen non solo genera confusione, per via dell'affollamento di icone, ma di fatto appesantisce notevolmente Android.

Ogni volta che l'utente torna nella schermata principale è necessario consumare risorse del processore per caricare nuovamente tutte le scorciatoie posizionate in tale finestra. Inoltre l'eccessiva presenza di widget nell'Home Screen può impattare sui tempi di avvio del telefono, che ad ogni reboot dovrà sincronizzare i contenuti che l'utente desidera visualizzare.

L'eccessiva quantità di applicativi presenti nella schermata principale del telefono genera oltretutto un aumento dei consumi energetici. Questo perché il device deve materialmente accedere per più tempo a determinate risorse hardware per visualizzare i contenuti impostati. Tale contesto impatta quindi negativamente sulla durata della carica del dispositivo.

In buona sostanza, mantenere ordinata e pulita la schermata iniziale da contenuti superflui ci garantisce uno smartphone più snello e reattivo ai nostri input, incrementando la durata della batteria.

Le applicazioni "Lite"

Un'ulteriore strategia che consente di massimizzare le prestazioni del proprio device è l'adozione di software pensati e sviluppati appositamente per gli smartphone poco performanti o con qualche anno sulle spalle. Si tratti di quegli applicativi che solitamente vengono classificati con l'appellativo "Lite", "leggero" in lingua inglese, e che non di rado affiancano le versioni standard delle applicazioni più blasonate.

L'edizioni "Lite" dei programmi per Android sono progettate anche per avere un minor impatto energetico. Adottando queste applicazioni alternative è possibile prolungare, anche notevolmente, la longevità del nostro dispositivo senza dover rinunciare a qualche feature particolare o alla visione dei contenti multimediali presenti nelle diverse piattaforme.

Pulire l'home screen di Android

Eseguire la pulizia della schermata principale è molto semplice. Si tratta di una procedura che può essere svolta anche dagli utenti alle prime armi da poco approdanti nel mondo Android. Non richiede infatti alcun tipo di conoscenza informatica, tantomeno è necessario l'ausilio di tool o utility di terze parti dedicati ad attività del genere.

Android consente una completa e totale personalizzazione dell'Home Screen. Tale feature è una delle più apprezzate dalla community di utenti, questo perché i sistemi operativi mobile concorrenti non offrono una tale livello di libertà.

La prima cosa da fare prima d'iniziare a ripulire l'Home Screen dagli applicativi superflui è chiedersi "Quali sono le applicazioni che utilizziamo veramente ogni giorno e in modo assiduo?". Probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi è possibile stilare una lista di poco meno di una decina di titoli.

Dunque è consigliabile rimuovere subito tutte le applicazioni che apriamo di rado. Per rimuovere la scorciatoia di un software o di un widget basta tenere premuto il dito su di essa ed infine trascinarla all'interno della sezione chiamata "Rimuovi" o "Rimuovi icona".

Se invece desideriamo disinstallare l'applicativo, perché magari non ci serve più, spostiamo la sua icona sull'area chiamata "Rimuovi" oppure "Disinstalla Applicazione". La posizione di queste opzioni e la loro dicitura può variare in base al vostro modello di device.

Se lo preferiamo è possibile rimuovere le applicazioni dal nostro cellulare anche tramite il pannello delle impostazioni di Android.

Apriamo quindi l'app drawer, con uno swipe verso l'alto oppure tappando sull'apposita icona presente sul dock, e cerchiamo l'applicazione chiamata "Impostazioni" facendo scorrere il dito verso l'alto, oppure da destra a sinistra in base al launcher che stiamo utilizzando.

Sui telefoni Google Pixel l'applicazione in questione è disponibile anche nel menu a tendina, richiamabile con uno swipe dall'alto verso il basso, assieme ai vari toggle di sistema.

Una volta individuata l'icona con la ruota dentata stilizzata tappiamoci dunque sopra per aprire i vari di Android.

Adesso saranno visualizzate varie opzioni, quella che stiamo cercando si chiama "App" oppure "Applicazioni". Tappiamoci sopra per aprire la lista dei programmi installati nel nostro smartphone o tablet Android.

Sfogliamo quindi questo lungo elenco per trovare il software che desideriamo disinstallare. Successivamente selezioniamo un di queste voci ed infine clicchiamo sull'apposita opzione chiamata "Disinstalla" o "Rimuovi/Cancella Applicazione".

Rimosse tutte le App che riteniamo inutili o superflue per le nostre attività quotidiane potremo finalmente focalizzarci sulla sistemazione di quelle che invece desideriamo mantenere e che usiamo giornalmente.

Il nostro consiglio è di posizionare l'App del telefono, dei messaggi, della posta elettronica e della fotocamera sulla dock del launcher, mentre tutto il resto può essere organizzati all'interno di varie cartelle tematiche, come ad esempio "Lavoro" o "Social", semplicemente trascinando le varie icone una sopra all'altra.

Installare le versioni "Lite" degli applicativi

Se desideriamo ottimizzare i consumi di risorse del nostro dispositivo è possibile adottare le versioni "Lite", o magari dei client alternativi più leggeri, delle applicazioni più diffuse. Ad esempio le principali piattaforme di social network distribuiscono sul Play Store una versione del proprio software ottimizzata per i device meno recenti o poco performanti.

Basta cercare nello store di Android il nome dell'App più il suffisso "Lite" per ottenere delle alternative che impattano meno sul processore e sulla batteria. Una delle applicazioni meno ottimizzate per Android è ad esempio quella di Facebook.

L'azienda californiana è ovviamente ben conscia di tale situazione, quindi offre una versione più leggera del suo software, spogliato da molti orpelli estetici superflui, dedicato ai telefoni più datati. Basterà aprire il Play Store e successivamente digitare nell'apposita barra di ricerca "Facebook Lite" per poterla installare.