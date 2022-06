Quarkus: prima applicazione

In questo articolo realizzeremo un semplicissima applicazione con l'obiettivo di illustrare come essere rapidamente operativi con Quarkus. Per questo articolo e per i successivi avremo come IDE di riferimento IntelliJ IDEA Community Edition, che ben supporta Quarkus fornendo le seguenti funzionalità:

Coding assistance.

Integrazione con la validazione Bean, CDI e Endpoints tool windows.

Un wizard per la creazione di un qualsiasi progetto Quarkus.

Installazione plugin Quarkus

Sottolineiamo preliminarmente l'importanza di avere correttamente installato IntelliJ con l'utilizzo delle JDK 11 o superiori (nel progetto illustrato si utilizza la versione 15 delle JDK) e i plugin Maven 2 Integration, Maven Helper e Maven Runner per l'utilizzo di Maven.

Partendo dalla situazione appena evidenziata, iniziamo con l'installazione del plugin Quarkus. Dal menù "File" di IntelliJ selezioniamo "Settings", successivamente "Plugins" e infine digitiamo Quarkus nel campo input di ricerca.

Dovremmo poter visualizzare il plugin di Quarkus con il pulsante "Install" per l'avvio dell'installazione:

Creazione del progetto

Accediamo nuovamente al menù "File" e selezioniamo "New Project". Scegliamo "Quarkus" come tipologia di progetto e clicchiamo sul pulsante "Next":

Nella schermata successiva impostiamo le caratteristiche del progetto Maven come illustrato nella seguente immagine:

Proseguiamo nelle fasi del wizard e scegliamo di realizzare un semplice applicativo che faccia uso di RESTEasy:

forniamo quindi un nome al progetto ed attendiamo il completamento dell'operazione:

Esecuzione e test

Siamo pronti per eseguire il progetto REST, dovremmo trovarci di fronte ad una schermata simile alla seguente:

Utilizzando il plugin Maven eseguiamo il goal quarkus:dev . Di default l'applicazione viene avviata per rispondere all'indirizzo

http://localhost:8080

Apriamo quest'indirizzo da browser. Se l'applicazione dovesse essere stata avviata correttamente, dovremmo poter visualizzare una schermata del seguente tipo: