Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il servizio Cloud Hosting di Aruba Business mette a disposizione diversi servizi, tutti accessibili sia attraverso pannello Plesk sia attraverso cPanel.

Questa disponibilità è cruciale per un servizio di hosting, perché è fondamentale avere a disposizione tutto il necessario per creare le proprie applicazioni web: è quindi importante poter gestire e monitorare lo spazio disco, il traffico, la banda di upload dei server, il database e molto altro.

Tuttavia, la gestione di questi servizi può risultare piuttosto complessa. Servono infatti competenze tecniche ed un certo livello di esperienza, oltre al personale opportuno da dedicare al progetto, ed i tempi per la realizzazione. Con il sistema di applicazioni messo a disposizione dal Cloud Hosting di Aruba Business, al contrario, si potrà installare tutto ciò che si desidera nel giro di pochi click e nell’arco di pochi minuti, abbattendo quel gap che segna la distanza tra l’idea di un nuovo progetto e la sua concretizzazione.

CMS e Cloud Hosting

Tra le varie applicazioni disponibili, una tipologia molto comune nel web e che trova ampio spazio in Cloud Hosting è quella rappresentata dai Content Management System (CMS).

Essi costituiscono delle applicazioni web imponenti, ricche di funzionalità, la cui realizzazione ex-novo richiederebbe mesi. Utilizzando le funzionalità messe a disposizione dai CMS, è però possibile ottenere sistemi robusti ed affidabili pronti per essere personalizzati.

I CMS sono piattaforme tipicamente open-source, sostenute da community di sviluppatori e appassionati sempre crescenti. Sono spesso legate al linguaggio PHP e al database MySQL, ma ne esistono anche di molti altri ambiti. I loro punti di forza sono in genere la flessibilità e le relative possibilità di personalizzazione, nonché la ricchezza di template grafici ed il supporto multilingua.

I CMS vengono solitamente suddivisi in due grandi categorie:

, adattabili a qualsiasi tipo di contenuto ed utilizzabili per lo più come piattaforme di base per la realizzazione di siti Internet; specifici, nati con una mission ben precisa e focalizzati su un determinato settore, come ad esempio l’e-commerce o i gruppi di discussione.

Al giorno d’oggi, è doveroso ammettere che non sempre tale distinzione risulta così netta, in quanto la maggior parte dei CMS specifici includono funzionalità che possono essere sfruttate per realizzare applicazioni di natura diversa da quella per la quale sono nati.

Vediamo subito alcuni dei principali CMS che Cloud Hosting di Aruba Business mette a disposizione:

WordPress : noto per essere il CMS più utilizzato al mondo, WordPress rappresenta bene il concetto espresso poc’anzi, cioè l’idea di un tool specifico che ha saputo andare ben oltre la sua mission nativa. Nato infatti come piattaforma di blogging, WordPress ha dimostrato una naturale predisposizione all’espandibilità grazie alle possibilità di realizzare ed incorporare ulteriori plugin;

: è probabilmente il CMS più famoso nell’ambito della formazione a distanza. È particolarmente adatto a chi ha la necessità di condividere materiali, effettuare sondaggi o test, e disporre di canali di comunicazione con gli utenti. Moodle può rappresentare un’ottima soluzione per chiunque necessita di una piattaforma di condivisione; PrestaShop: è uno dei più noti CMS dedicati al commercio elettronico. Chiunque volesse creare un proprio sito di e-commerce in grado di gestirne tutti i principali aspetti (catalogo, gestione clientela, pagamenti e molto altro) troverà in piattaforme come questa una soluzione velocissima e assolutamente sicura per gestire i propri affari.

Nelle lezioni successive vedremo in che modo Aruba Business permette, attraverso Cloud Hosting, di installare CMS e applicazioni di vario genere. Scopriremo come l’intero processo di configurazione e deployment sarà reso estremamente agevole, indipendentemente dal livello di esperienza dei suoi utenti.