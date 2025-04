Zuckerberg: dal processo antitrust emerge la volontà di resettare le liste amici su Facebook nel 2022

Nel 2022, mentre Facebook affrontava un calo di rilevanza culturale, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha preso in considerazione un'idea radicale: azzerare completamente le liste amici di tutti gli utenti della piattaforma. L'obiettivo era quello di dare nuova vita al social network, persino ipotizzando di ripetere questa operazione ogni anno. Questa proposta è emersa durante il processo antitrust della FTC contro il colosso tecnologico.

La notizia, riportata dal vicecaporedattore di The Verge Alex Heath, evidenzia le crescenti preoccupazioni di Zuckerberg per il declino dell'importanza sociale di Facebook. Il piano prevedeva di testare questa strategia in un mercato minore per limitare i rischi di una reazione negativa e di un possibile esodo di massa degli utenti. Tuttavia, l'idea ha incontrato una forte opposizione interna. Tom Allison, responsabile di Facebook, ha espresso seri dubbi sulla fattibilità dell'operazione, sottolineando quanto la funzionalità degli "amici" fosse cruciale anche per altre piattaforme di Meta, come Instagram.

Un sistema simile a Instagram e X

Parallelamente, Zuckerberg ha esplorato un'altra possibilità: trasformare i profili di Facebook in un modello basato sui "follower", simile a quello già adottato da Instagram e da piattaforme come X. Durante il processo, Zuckerberg ha dichiarato che, per quanto ne sapesse, questa idea non è mai stata implementata.

Di fronte a queste difficoltà, Meta ha scelto un approccio più conservativo per rilanciare Facebook. Una delle novità introdotte è il nuovo tab "Amici", che esclude i contenuti algoritmici, un passo in linea con la strategia dichiarata per il 2024 di riportare Facebook alle sue radici. Questa modifica riflette l'intento di Meta di riconnettersi con gli utenti, puntando su interazioni autentiche e significative.

Il contesto di questa proposta radicale mette in luce le sfide che Meta deve affrontare nell'attuale ecosistema digitale. Nonostante il successo di piattaforme come Instagram e WhatsApp, Zuckerberg ha ribadito che il futuro dell'azienda è ancora strettamente legato alle performance di Facebook. La piattaforma, che un tempo dominava il panorama dei social media, deve ora confrontarsi con una concorrenza crescente e con una regolamentazione sempre più stringente.