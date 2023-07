ZTE Axon 40 Pro con fotocamera da 100 MP a 50€ in MENO

Non vuoi spendere troppi soldi ma comunque acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni? Allora non perdere assolutamente questa fantastica occasione che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ZTE Axon 40 Pro a soli 289 euro, invece che 339 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi dunque, e ancora per poco tempo, puoi risparmiare ben 50 euro per avere uno smartphone dalle prestazioni eccezionali. Se non conosci questo brand non farti ingannare perché è un'azienda che produce ottimi dispositivi. E infatti anche in questo caso non delude. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ZTE Axon 40 Pro: a questa cifra è da prendere subito

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è uno degli smartphone Android migliori che potrai acquistare. Se ti fai un giro su Internet scoprirai presto che le caratteristiche che adesso ti descrivo le trovi su dispositivi top di gamma che quindi paghereste molto di più. Possiede un generoso display AMOLED del 6,67 pollici curvo, con refresh rate a 144 Hz. Monta il potente processore Snapdragon 870 e ha 8 GB di RAM.

Potrai archiviare tutto quello che vuoi nei 128 GB di spazio disponibile. Possiede una super fotocamera da 100 MP che ti permette di catturare foto definite e dettagliate e video in 4K a 60 fotogrammi. È dotato di una batteria da 5000 mAh con una ricarica ultrarapida da 66 W che porta la batteria al 100% in meno di 40 minuti. Inoltre è Dual Sim.

Insomma come ti dicevo questa è davvero un'offerta molto allettante e quindi durerà poco. Perciò prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo ZTE Axon 40 Pro a soli 289 euro, invece che 339 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

